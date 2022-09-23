Мюзикл "Хан Алтай" Фото: Олег УКЛАДОВ

Кинотеатры и театры презентовали новинки, которые, в том числе, можно увидеть в предстоящие выходные. «Комсомолка» составила афишу мероприятий, куда сходить в Барнауле 24 и 25 сентября.

Кинопремьеры

«Красная шапочка» 12+

Российская премьера. Главные роли в фильме исполнили Алексей Серебряков, Алексей Барабаш, Данила Якушев и Екатерина Климова. Фэнтези, в основе которого старая сказка про девочку в красной шапочке. На ее долю выпадает тяжелая участь – раскрыть тайну исчезновения своего отца Волкобоя, который должен спасти город от страшных хищников.

«Киномир», «Пионер синема», «Формула».

«Барракуда» 18+

Антонио Бандерос снова в деле. Однако теперь он на стороне преступного мира. Однажды он сталкивается с 15-летней девушкой, которая попадает в беду. «Барракуда», так зовут главного героя, меняется в одно мгновение. Теперь его миссия не выбить долги, а спасти девочку.

«Киномир», «Пионер синема», «Формула».

«Время между нами» 12+

Фильм от создателей «Виноваты звезды». Молодые ребята каждое утро серфят у берегов Калифорнии, затем завтракают и расходятся по своим делам. Вечером они снова встречаются. Все идет хорошо и парень готов сделать предложение, но их завтра никогда не наступает. Изо дня в день главная героиня возвращается в прошлое, чтобы спасти своего избранника от смерти.

«Киномир», «Пионер синема».

«Воронья лощина» 16+

Мистический триллер из Великобритании. Идет 1830 год. Молодой Эдгар — один из лучших кадетов престижной академии Вест-Пойнт. Во время путешествуя с друзьями он случайно оказывается в городке Воронья лощина. Ближайшие дни для него будут самыми страшными и загадочными. Теперь его судьба изменилась навсегда… В будущем он станет писателем и мировую славу.

«Киномир», «Пионер синема».

Театр

«Хан Алтай» 12+

Мюзикл в 2-х действиях, в основу которого заложены мифы, история и этнокультурные традиции коренных жителей Алтая. Актеры рассказывают историю слияния Бии, Катуни и Оби.

К премьере приурочены тематические выставки и мастер-классы. Их будут проводить мастера традиционного искусства Республики Алтай.

Музыкальный театр Алтайского края, 24 Сентября в 17:00.

«Спящая красавица» 0+

Юные зрители станут соучастниками захватывающих приключений в зачарованном королевстве, свидетелями подвигов, возможных только в сказках, и соавторами торжества всепобеждающей любви.

Музыкальный театр Алтайского края, 25 сентября в 11:00.

«Проделки Ханумы» 12+

Персонажи спектакля ярки, сочны, остроумны, темпераментны, со своеобразной философско-метафоричной речью. События разворачиваются в Грузии. Однако в героях мы узнаем себя – ведь нам присуще такое же стремление к счастью и благополучию…

Музыкальный театр Алтайского края, 25 сентября в 17:00.

«Ревизор» 16+

Все знают, как начинается эта история, но наверняка мало кто может вспомнить ее конец. Есть еще один повод прийти посмотреть одну из самых популярных театральных пьес.

Театр драмы им. В.М. Шукшина, 24 сентября в 17.30.

«Зойкина квартира» 18+

Пьеса написана Михаилом Булгаковым по заказу театра имени Вахтангова почти сто лет назад. Но до сих пор она вызывает интерес у зрителей. Днем квартира Зои Денисовны служит пошивочной мастерской, а вот ночью…

Театр драмы им. В.М. Шукшина, 25 сентября в 17.30.

Выставки

Закрытие летнего автосезона 0+

Мероприятие пройдет на парковке Старого базара 24 сентября. Гостей мероприятия ждет выставка спортивных (заряженных) автомобилей. На площадке будут представлены более 40 экземпляров, которые смогут удивить и взрослых и детей. В программе также показательные выступления пилотов авто- и мототехники, розыгрыши от партнеров. Начало в 13.00.

«Край древнего благочестия» 0+

В экспозиции представлено более 40 произведений, выполненных в разных техниках из разных материалов: меднолитые иконы, складни, кресты; иконопись; рукописная книжность; графические портреты.

Все эти предметы объединены общностью принадлежности к единому центру старообрядческого искусства – Гуслицы.

Государственный художественный музей Алтайского края (ул. Максима Горького, 16) с 10:00 до 18:00.

«Монгольские этюды: воспоминания» 0+

Персональная выставка Андрея Иккерт вдохновлена поездками по Западной Монголии. На суд зрителю представлен десятилетний пласт творчества художника, связанный с работой и путешествиями по соседней кочевой стране. Автор в эмоциональном ключе показывает удивительную природу Монголии, приоткрывает самобытный мир кочевого народа и увлекает за собой.

«Республика ИЗО» (пр. Космонавтов 6г). Время работы с 13 до 19.

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