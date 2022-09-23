Губернатор Томенко рассказал о частичной мобилизации на Алтае

Уже проведена краевая призывная комиссия по мобилизации Фото: Олег УКЛАДОВ

Глава Алтайского края Виктор Томенко прокомментировал частичную мобилизацию в России. Заявление он сделал во время церемонии вручения государственных наград.

Губернатор отметил, что после того, как руководство страны приняло решение о проведении частичной мобилизации, работу в этом направлении начали и в Алтайском крае. В настоящее время проведена краевая призывная комиссия по мобилизации.

– В настоящее время военными органами управления ВС РФ ведутся расчеты и доводятся контрольные цифры и задачи и в части качества мобилизуемых ресурсов, и в части количества, и уточнения по срокам проведения этих мероприятий, – сказал Виктор Томенко.

Аналогичную работу в регионе проводят и на муниципальном уровне.

– И у меня есть полная уверенность, убеждённость, что, выполняя эти задачи, которые сегодня стоят перед страной, которые поставлены руководством страны, президентом, верховым главнокомандующим, будут выполнены, – подчеркнул глава региона. – Так же как предыдущие поколения в самые сложные и переломные моменты истории чётко выполняли задачи, чётко выполняли свой долг – все это обеспечивало дальнейшее существование и самосуществование, и развитие нашей советской страны, и Российской Федерации.

Виктор Томенко отметил, что настрой у жителей Алтайского края такой, «который обеспечивает понимание тех задач, которые перед Россией стоят на современном этапе».

Глава региона добавил, что это говорит о том, что все конкретные задачи и цели будут выполнены и достигнуты.

Напомним, 21 сентября президент Владимир Путин во время обращения к населению Российской Федерации объявил о частичной мобилизации военнообязанных граждан РФ.