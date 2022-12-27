Ребенок сломал ногу, убегая от стаи бродячих собак в Барнауле

Собаки Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле 12-летний мальчик сломал ногу, когда убегал от стаи бродячих собак. Как сообщили в пресс-службе следственного управления следственного комитета по Алтайскому краю, по данному факту зарегистрирована доследственная проверка.

Сообщение об инциденте появилось в одной из популярных социальных сетей. Так говорилось, что 21 декабря в микрорайоне «Дружный» 12-летний мальчик упал в лесополосе и сломал ногу, когда убегал от животных.

- В ходе проверки следователям СК предстоит выяснить обстоятельства, изложенные в материале СМИ, а также дать юридическую оценку действиям должностных лиц, в чьем ведении находятся вопросы контроля за бездомными животными, - пояснили в СК.