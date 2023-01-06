Службы и богослужения пройдут в нескольких храмах
Фото: Олег УКЛАДОВ
В столице Алтайского края в ночь с 6 на 7 января пройдут мероприятия в честь Рождества - одного из главных праздников православных христиан. Многие верующие пойдут на службы. «Комсомолка» публикует расписание служб и богослужений на Рождество 2023 в Барнауле.
6 января в 17:00 - Всенощное бдение
В 00:00 - Божественная Литургия святителя Василия Великого
6 января в 17:00 - Всенощное бдение
23:30 - Божественная литургия, ее возглавит глава Алтайской митрополии митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий
7 января в 9:00 - поздняя Божественная литургия
6 января в 17:00 - Всенощное бдение
В 00:00 - Божественная Литургия святителя Василия Великого
6 января в 17:00 - Всенощное бдение
В 00:00 - Божественная литургия Василия Великого
7 января в 9:00 - поздняя Божественная литургия
6 января в 17:00 - Всенощное бдение
В 00:00 - Божественная Литургия святителя Василия Великого.
7 января в 9:00 - поздняя Божественная Литургия
6 января в 17:00 - Всенощное бдение
В 00:00 - Божественная Литургия святителя Василия Великого
Ранее мы писали, что после праздничной ночной службы барнаульцы смогут добраться до дома на общественном транспорте. На линии будут работать два трамвая. Их маршруты можно посмотреть здесь.
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