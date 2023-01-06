Службы и богослужения пройдут в нескольких храмах Фото: Олег УКЛАДОВ

В столице Алтайского края в ночь с 6 на 7 января пройдут мероприятия в честь Рождества - одного из главных праздников православных христиан. Многие верующие пойдут на службы. «Комсомолка» публикует расписание служб и богослужений на Рождество 2023 в Барнауле.

Покровский кафедральный собор (улица Никитина, 137)

6 января в 17:00 - Всенощное бдение

В 00:00 - Божественная Литургия святителя Василия Великого

Александро-Невский Собор (улица Антона Петрова, 221)

6 января в 17:00 - Всенощное бдение

23:30 - Божественная литургия, ее возглавит глава Алтайской митрополии митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий

7 января в 9:00 - поздняя Божественная литургия

Иверский семинарный храм при Барнаульском епархиальном управлении (улица Ядринцева, 66)

6 января в 17:00 - Всенощное бдение

В 00:00 - Божественная Литургия святителя Василия Великого

Иоанно-Богословский-храм (улица Шумакова, 25а)

6 января в 17:00 - Всенощное бдение

В 00:00 - Божественная литургия Василия Великого

7 января в 9:00 - поздняя Божественная литургия

Дмитриевский храм (площадь Спартака, 10)

6 января в 17:00 - Всенощное бдение

В 00:00 - Божественная Литургия святителя Василия Великого.

7 января в 9:00 - поздняя Божественная Литургия

Храм Николая Чудотворца (проспект Ленина, 36)

6 января в 17:00 - Всенощное бдение

В 00:00 - Божественная Литургия святителя Василия Великого

Ранее мы писали, что после праздничной ночной службы барнаульцы смогут добраться до дома на общественном транспорте. На линии будут работать два трамвая. Их маршруты можно посмотреть здесь.

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