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Общество6 января 2023 2:00

Рождество в Барнауле - 2023: как будет работать общественный транспорт

Стало известно, как будет работать общественный транспорт в столице Алтайского края в Рождественскую ночь
Антонина Лышова
На линии будут работать два трамвая

На линии будут работать два трамвая

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Рождество, в ночь на 7 января, после праздничной ночной службы барнаульцы смогут добраться до дома на общественном транспорте. На линии будет работать два трамвая. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Один из трамваев начнет движение в 01:20 от Покровского кафедрального Собора. Вагон поедет по улице Анатолия, проспекту Красноармейскому. На площадь Свободы он прибудет в 01:26, а затем поедет в обратном направлении. В 01:34 трамвай будет снова у Покровского кафедрального Собора. Далее вагон будет следовать по улицам Челюскинцев, Антона Петрова. У Александро-Невского Собора вагон будет в 02:02. Затем трамвай поедет по улице Попова до станции Докучаево. Далее продолжит движение по улицам Попова, Власихинская, Малахова и поедет на заход в депо по улице Гридасова.

Еще один трамвай начнет движение 01:20 от Александро-Невского Собора. Он поедет по улицам Антона Петрова,Северо-Западной до Дома Быта. Затем маршрут пойдет по улице Северо-Западной на заход в депо на проспекте Коммунаров.

Ранее мы писали, какие необычные и вкусные блюда можно приготовить для Рождественского стола. Рецепт сладкого пирога и других лакомств можно посмотреть здесь.

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