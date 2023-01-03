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3 января 2023 1:00

Рождественские струффоли и другие яства на Рождество 2023

Рецепты из старинной книги музея « Мир времени» и от алтайских кулинаров
Марина КОЧНЕВА
Марина КОЧНЕВА
Пока зима сеет на землю свою снежную муку, хозяйки готовятся испечь вкуснятину для праздничного стола

Пока зима сеет на землю свою снежную муку, хозяйки готовятся испечь вкуснятину для праздничного стола

Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Осталось совсем немного до волшебного праздника - Рождества. Пока зима сеет на землю свою снежную муку, хозяйки готовятся испечь вкуснятину для праздничного стола. Мы приготовили для вас рецепты от кулинаров кафе в поселке Сибирский, а также из старинной книги « Подарок молодым хозяйкам» из музея «Мир времени».

Рождественские неаполитанские струффоли

Ингредиенты на 4 порции:

Пшеничная мука - 450 г

Куриное яйцо - 4 штуки

Соль - щепотка

Сахар - 3 г

Растительное масло - по вкусу

Лимонная цедра - по вкусу

Мед - 200 г

Цукаты - по вкусу

Кондитерские украшения - по вкусу

Способ приготовления

- Приготовление занимает около 40 минут, - рассказывают кулинары из кафе «Камелот».

Муку смешиваем с цедрой, солью и сахаром, высыпаем на рабочую поверхность горкой. Делаем в центре углубление и вбиваем в него яйца. После этого замешиваем гладкое тесто.

Готовое тесто делим на части. Из каждой формируем жгут толщиной около 1,5 см. Жгуты нарезаем на кусочки. В глубокой кастрюле или сковороде разогреваем на среднем огне растительное масло до температуры 170 градусов. В несколько партий обжариваем кусочки теста до золотистого цвета со всех сторон. Помните, что кусочкам теста в сковороде не должно быть тесно.

Готовые шарики перекладываем на бумажные салфетки, чтобы впитать лишний жир. После этого готовим сироп. Мед и сахар кладем в небольшой ковшик и ставим на плиту. На среднем огне, помешивая, доводим до растворения сахара. Затем кладем шарики в сироп и перемешиваем.

Готовые вкусные шарики перекладываем на блюдо горкой или в виде кольца, перемежая нарезанными цукатами. Украшаем цветной посыпкой. Даем струффоли застыть и торжественно подаем на стол. Приятного аппетита!

Ну а теперь рецепты от прабабушек из старинной популярной книги. Одевайте фартуки и с богом!

Пирожное столетнее

Ингредиенты

1\2 стакана масла, 1 стакан сахара, цедра 1 лимона, 6 яиц¸1 1\4 стакана картофельной муки.

Способ приготовления

1\4 фунта (1 фунт- 410 граммов) масла растереть добела. Не переставая мешать почти час всыпать 1\2 фунта сахара, добавить цедру 1 лимона, 6 яиц, 1/2 фунта картофельной муки. Скатать шарики величиной с грецкий орех, испечь.

Простой сладкий пирог из сухарей

Взять 1 1\2 стакана просеянных сухарей из черного хлеба, заранее приготовленных, и 1 стакан сахара. Смазав сотейник маслом, осыпать этими сухарями дно, положить ряд ломтиками нарезанных яблок, посыпать сахаром, опять ряд сухарей и сахара. Затем ряд яблок, сверху сухари и сахар. Вставить не менее как на час в не очень горячую духовую печь. Затем выложить на блюдо. Яблок взять один фунт, из которых 1/4 отложить и сварить с 1/ 4 фунта сахара густое варенье, которым покрыть торт, когда он испечется и остынет. Торт будет еще вкуснее, сели сухари будут предварительно растерты с 1.8 фунтов свежего масла.

Примечание: 1 фунт- 410 граммов

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