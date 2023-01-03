Рождественские струффоли и другие яства на Рождество 2023

Пока зима сеет на землю свою снежную муку, хозяйки готовятся испечь вкуснятину для праздничного стола Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Осталось совсем немного до волшебного праздника - Рождества. Пока зима сеет на землю свою снежную муку, хозяйки готовятся испечь вкуснятину для праздничного стола. Мы приготовили для вас рецепты от кулинаров кафе в поселке Сибирский, а также из старинной книги « Подарок молодым хозяйкам» из музея «Мир времени».

Рождественские неаполитанские струффоли

Ингредиенты на 4 порции:

Пшеничная мука - 450 г

Куриное яйцо - 4 штуки

Соль - щепотка

Сахар - 3 г

Растительное масло - по вкусу

Лимонная цедра - по вкусу

Мед - 200 г

Цукаты - по вкусу

Кондитерские украшения - по вкусу

Способ приготовления

- Приготовление занимает около 40 минут, - рассказывают кулинары из кафе «Камелот».

Муку смешиваем с цедрой, солью и сахаром, высыпаем на рабочую поверхность горкой. Делаем в центре углубление и вбиваем в него яйца. После этого замешиваем гладкое тесто.

Готовое тесто делим на части. Из каждой формируем жгут толщиной около 1,5 см. Жгуты нарезаем на кусочки. В глубокой кастрюле или сковороде разогреваем на среднем огне растительное масло до температуры 170 градусов. В несколько партий обжариваем кусочки теста до золотистого цвета со всех сторон. Помните, что кусочкам теста в сковороде не должно быть тесно.

Готовые шарики перекладываем на бумажные салфетки, чтобы впитать лишний жир. После этого готовим сироп. Мед и сахар кладем в небольшой ковшик и ставим на плиту. На среднем огне, помешивая, доводим до растворения сахара. Затем кладем шарики в сироп и перемешиваем.

Готовые вкусные шарики перекладываем на блюдо горкой или в виде кольца, перемежая нарезанными цукатами. Украшаем цветной посыпкой. Даем струффоли застыть и торжественно подаем на стол. Приятного аппетита!

Ну а теперь рецепты от прабабушек из старинной популярной книги. Одевайте фартуки и с богом!

Пирожное столетнее

Ингредиенты

1\2 стакана масла, 1 стакан сахара, цедра 1 лимона, 6 яиц¸1 1\4 стакана картофельной муки.

Способ приготовления

1\4 фунта (1 фунт- 410 граммов) масла растереть добела. Не переставая мешать почти час всыпать 1\2 фунта сахара, добавить цедру 1 лимона, 6 яиц, 1/2 фунта картофельной муки. Скатать шарики величиной с грецкий орех, испечь.

Простой сладкий пирог из сухарей

Взять 1 1\2 стакана просеянных сухарей из черного хлеба, заранее приготовленных, и 1 стакан сахара. Смазав сотейник маслом, осыпать этими сухарями дно, положить ряд ломтиками нарезанных яблок, посыпать сахаром, опять ряд сухарей и сахара. Затем ряд яблок, сверху сухари и сахар. Вставить не менее как на час в не очень горячую духовую печь. Затем выложить на блюдо. Яблок взять один фунт, из которых 1/4 отложить и сварить с 1/ 4 фунта сахара густое варенье, которым покрыть торт, когда он испечется и остынет. Торт будет еще вкуснее, сели сухари будут предварительно растерты с 1.8 фунтов свежего масла.

Примечание: 1 фунт- 410 граммов

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