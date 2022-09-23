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Общество23 сентября 2022 1:00

Барнаулец решил вычеркнуть из документов своего отца, но ЗАГС отказал ему

Мужчина не принимал участия в его воспитании
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
До 18 лет еще можно было "удалить" родственника

До 18 лет еще можно было "удалить" родственника

Житель Барнаула попытался вычеркнуть из своей жизни отца, который никак не принимал участие в его воспитании, но в ЗАГСе ему отказали.

Со своей проблемой к начальнику управления юстиции Алтайского края Оксане Грохотовой обратилась жительница Барнаула Ольга. Она рассказала, что в 1994 году вне брака родила сына. Отца в свидетельство записали с ее слов. Причем это был несуществующий человек с ее фамилией и именем-отчеством реального отца ребенка.

– В течение всей последующей жизни отец ребенка не принимал участия в воспитании сына и они не общались. Достигнув совершеннолетия, сын решил восстановить истину и исправить запись в своем свидетельстве о рождении, поставить прочерк в графе «отец», – рассказывает Ольга. – И сын, и я неоднократно обращались с заявлениями в ЗАГС, затем пытались решить вопрос в судебном порядке. Всюду получили отказ с разъяснениями о том, что, по закону, он мог это сделать лишь до 18 лет. Но почему это нельзя сделать в 25, или 28 лет? Если он сам и я, его мать, просим об этом? Получаем отказ с совершенно непонятным для нас обоснованием. Чьи интересы, в данном случае, так рьяно охраняют органы ЗАГС? Если два взрослых человека, абсолютно причастных к данному документу, просят внести исправление в соответствии с истиной?

По словам Оксаны Грохотовой, на самом деле органы ЗАГСа правы: лишь до совершеннолетия можно было по заявлению внести правки в свидетельство.

– В настоящее время на основании пункта 9 части 1 статьи 262 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и пункта 2 статьи 69 Федерального закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» ваш сын вправе обратиться в суд с заявлением о внесении исправлений или изменений в записи актов гражданского состояния, - говорит начальник управления юстиции.

Суд, скорее всего, вынесет решение в пользу заявителя и уже с этим документом стоит обращаться в ЗАГС для внесения правок в запись акта о рождении.

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