В Барнауле на месте пустыря построят храм в грузинском стиле

Визуализация проекта. Предоставлено: Архитектурная мастерская Андрея Атаджанова

В Барнауле построят новый храм в грузинском стиле. Комплекс храмовых зданий и сооружений прихода преподобного Гавриила Самтаврийского будет находиться по адресу: улица Советской Армии, 68. Проект одобрили на градостроительном совете 21 сентября.

Участок, выбранный для застройки, длительное время использовался как парковка. Сейчас он пустует. Территория имеет практически ровный рельеф, из озеленения – один газон. Отметим, что рядом с участком на пересечении улиц Советской Армии и Телефонной расположен частный жилой массив. Разработанный комплекс впишется и замкнет уже существующую перспективу.

- В километровой доступности от участка находятся мечеть, баптистская церковь и католический храм. Православного храма нет, что дает основания полагать, что размещение его в этом месте вполне допустимо, - рассказал докладчик, архитектор Андрей Атаджанов.

На участке разместят храм, Дом причта, ротонду, в которой будет бювет для святой воды, печь для сжигания записок, небольшой сквер с крестом. Проектом предусмотрена парковка на 11 машиномест, а также отдельный служебный паркинг – на два места.

- К храмовому комплексу предусмотрено несколько входов. Главный – со стороны Советской армии, служебный – со стороны 1-ого Вагонного проезда, еще один – со стороны пересечении улиц Советской армии и Телефонной, - уточняет докладчик.

Отметим, что весь храмовый ансамбль спроектирован в грузинской стилистике с соблюдением всех особенностей пределов, планов, декора. Спроектирован стандартный крестово-купальный православный храм. В храме предусмотрен вход для маломобильных групп населения, оснащенный пандусом. Сооружение рассчитано на 79 человек. Фасады Дома причта и ротонды имеют простые фасады, но интересные детали и цветовые решения помогают вписать их в единый храмовый комплекс. Кстати, ночью фасад, купола, кресты планируют подсвечивать мягким светом из прожекторов.

- Церковь станет высотным акцентом на пересечении улиц. Так как она немного заглублена от красных линий, возможно озеленение и благоустройство участка. Несмотря на то, что перекресток оживленный, на участке можно сформировать спокойную зону для отдыха, - говорит архитектор.

Члены градостроительного совета положительно характеризовали проект. Но возникли вопросы, связанные с отделкой фасадов. По проекту она будет выполнена из белого искусственного камня, кровля – из черепицы. Депутат Барнаульской гордумы Евгений Носенко попросил уточнить, что подразумевается под искусственным камнем. Докладчик пояснил, что в отделке будет использован специальный декоративный бетон, который имитирует текстуру естественного камня. По итогу обсуждения проект был одобрен.

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