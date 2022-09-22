В Барнауле на площади Сахарова появится свечка с пентхаусами и террасами

Проект на ул. Молодежной, 21а. Фото: "Архи Групп"

В Барнауле на площади Сахарова появится жилой домой, в котором планируются просторные пентхаусы с дровяными каминами и террасами. Как пишет “Толк”, эскизы представила мастерская “Архи Групп” на градосовете 21 сентября.

Застройщиком является компания "Локомотив", принадлежащая семье Ракшиных. Участок под будущий дом находится на границе со сквером на пересечении Молодежной и Социалистического. Здание выполнят из монолитного железобетонного каркаса, а стены заполнят и облицуют кирпичом. На фасадах будут каскадные открытые балконы и коробы для кондиционеров.

Всего в доме будет 43 квартиры свободной планировки: от евродвушек до пентахаусов. Площадь последних составит 233 квадратных метра. На каждой площадке - по 2-4 квартиры, а на последнем уровне - одна. Дом рассчитан на 118 человек.

Возле дома планируют сделать зоны отдыха для взрослых, детские и спортивные площадки, а также открытую и подземную автостоянки.

- Первый этаж высокий. Он частично отведен под крытый двор с пространством для отдыха среди скамеек, клумб и декоративных элементов. В закрытой части первого этажа располагаются холл, ресепшн, колясочная, мойка лап собак, зона настенного хранения велосипедов, а также технические помещения и мусорокамера, не имеющая вертикальной связи с остальным объемом, - пишет издание.

На втором этаже будут ячейки для хранения инвентаря жильцов.

Большая часть членов градостроительного совета одобрили проект. Так, архитектор Александр Диринг и его коллега Владимир Золотов подчеркнули, что дом симпатичный, удачный.

- Мне импонирует архитектура, она отличная от тех, что мы видели. Дом удачно расположился в центре квартала. Много зеленых открытых пространств, интересное решение с общественным этажом. Там сейчас 8-метровая гора перед жилым домом. Все жители так устали от нее, они, как в котловане, находятся. Если убрать эту гору, всем станет светлее, а если еще и появится интересный дом, то это улучшит ситуацию, - отметил Золотов.

В итоге большинством голосов проект был утвержден.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глава Барнаула раскритиковал облик площади Сахарова

Площадь Сахарова остается основной площадкой проведения Дня города в 2022 году (подробнее)