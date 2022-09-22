Алтайский кардиолог рассказала, на какие сердечные симптомы нужно обратить внимание

Чтобы сохранить здоровое сердце нужно, прежде всего, вести правильный образ жизни Фото: Минздрав Алтайского края

Несколько тысяч жителей Алтайского края состоят на учете с гипертонией и ишемической болезнью сердца. О том, как сохранить здоровье на долгие годы и в каком случае нужно незамедлительно обращаться к специалистам, рассказали медики.

По словам кардиолога Татьяны Кузнецовой, чтобы сохранить здоровое сердце нужно, прежде всего, вести правильный образ жизни. Следует отказаться от курения и больше двигаться. Кроме того, необходимо соблюдать правильный режим питания.

– Важно обращать внимание на любые симптомы. Например, повышение давления, боли в грудной клетке. Следует в первую очередь обращаться к терапевту, чтобы понять есть ли гипертония. При назначении препаратов пациент должен вовремя принимать их, а также контролировать уровень артериального давления, – отметила кардиолог.

Специалист добавила, что пациентов с гипертонией и другими проблемами в Алтайском крае не становится меньше и нужно с особым вниманием относиться к своему здоровью.

– К нарушению ритма сердца ведет повышение артериального давления либо нарушение функций щитовидной железы, – рассказала Татьян Кузнецова. – Необходимо проходить ЭГК, а также сдавать анализы на гормоны щитовидной железы.

Здоровому человеку проверять сердце нужно минимум один раз в год. Кроме того, особо внимательными нужно быть людям, которые перенесли вирусную инфекцию, ведь могут проявиться хронические заболевания, в том числе сердца.

Только в поликлинике №14 на учете с гипертонией и ишемической болезнью сердца состоят более 21 тысячи человек.

– В большинстве случаев болезнь связана с образом жизни пациентов. Влияют ожирение, гиподинамия и другое, – говорит терапевт Марина Ковалева. – Проводим профилактические консультации. Даем рекомендации по коррекции, советуем отказаться от вредных привычек, быть активными.

Два раза в год пациентов приглашают на медицинский осмотр, они сдают различные анализы, проходят ЭКГ и другие обследования.

– Чаще всего таким пациентам рекомендовано вести дневник самоконтроля. Они приходят с ним на прием, и врач определяет, нужно ли подкорректировать терапию или нет. Назначают обследования, после прохождения которых приходят повторно к врачу, и смотрят, требуется ли корректировка лечения. Если нужен узкий специалист, то направляем к кардиологу или неврологу и определяем дальнейшую тактику, – резюмировала терапевт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Алтайские врачи начали проводить уникальные операции по замене клапана сердца

Их делают с минимальным вмешательством (подробнее)