Алтайские врачи начали проводить уникальные операции по замене клапана сердца

Число людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями растет каждый год Фото: Татьяна Гейнрих

В Алтайском крае врачи кардиологического диспансера начали проводить эндоваскулярные операции по замене аортального клапана сердца. Благодаря современным технологиям вмешательства в организм пациента - минимальны.

Число людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями растет каждый год. Подобные диагнозы являются основными причинами инвалидности и смертности среди пожилых людей. Кроме атеросклеротических поражений сосудов жизненно важных органов (сердца и мозга), которые могут вызвать опасные осложнения в виде инсульта и инфаркта, еще одной проблемой для пациентов в возрасте 70 лет и старше являются повреждения клапанов сердца. Аортальный особенно подвержен патологическим изменениям (чаще всего сужению) у пенсионеров.

– Аортальный стеноз - самое распространенное клапанное заболевание сердца в развитых странах. Среди пациентов моложе 60 лет распространенность низкая, на долю людей старше 65 лет приходится около 2%. Далее она возрастает среди пациентов старше 80 лет примерно на 10%. Тяжесть течения аортального стеноза также усугубляется с возрастом, и у 1 из 8 человек старше 75 лет обнаруживаются умеренный или тяжелый аортальный стеноз, – отметили в минздраве Алтайского края.

Медикаментозное лечение в этом случае практически неэффективно, а хирургическое лечение (открытое кардиохирургические вмешательство с применением аппарата искусственного кровообращения) зачастую невозможно. Причина в том, что у пожилых пациентов множество серьезных сопутствующих заболеваний.

На помощь врачам пришли современные технологии. Снизить уровень травматичности самой операции и срок реабилитации можно с помощью малоинвазивной хирургии. В этом случае операции проводят с минимальным вмешательством.

– ТAVI (транскатетерная имплантация аортального клапана) представляет из себя современный эндоваскулярный метод замены аортального клапана при его стенозе у пациентов с высоким операционным риском, – поясняют специалисты. – Это метод, благодаря которому сложная операция, по сути, превратилась в легкую процедуру без снижения процентов успеха и эффективности.

Технологию внедрили в 2002 году, когда хирург Алан Крибье создал аортальный клапан, который через бедренную артерию без скальпеля имплантировал в сердце. Он провел впервые в мире этот катетер в сердце через сосуд. Внутри он раскрывается как лепестки цветка. Сейчас подобные операции проводят во всем мире. Ежегодно по квотам в регионах РФ проводится до 1500 данного вида вмешательств.

– Это действительно прорывная технология, которая позволяет оказать помощь очень тяжелым, ранее неоперабельным больным, – подчеркивают медики.

Первые подобные операции хирурги уже провели в Алтайском крае 28 и 29 июня, они прошли успешно.

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