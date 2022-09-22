Американка рассказала, как Манжерок из захолустья превратился в туристический центр

Горный Алтай за последние годы стал очень популярен Фото: Анна СЕМИНА

68-летняя американка Сара Линдеманн-Комарова, переехавшая в Сибирь почти 30 лет назад, рассказала североамериканскому изданию The Christian Science Monitor о том, как алтайское село Манжерок из захолустья превратилось в российскую Швейцарию, а число туристов выросло многократно.

Впервые Сара приехала в Манжерок в 2001 году. Тогда село показалось ей бедным сонным захолустьем.

– Лишь немногие любители природы оценили регион, который некоторые называют Российской Швейцарией. Теперь эти люди в ужасе от пробок и потери одиночества, - негодует американка.

С другой стороны отмечает неоспоримые плюсы – местному населению в финансовом плане определенно выгодно принимать туристов, ведь для кого-то это не дополнительный, а основной вид заработка.

– Многие сельские жители превратились в владельцев малого бизнеса, которые строят домики для сдачи в аренду и предлагают различные услуги. Местное сообщество меняется на глазах, - говорит Сара.

Напомним, как ранее рассказал первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Республике Алтай Александр Романов, в 2020 году регион по официальным данным посетили около 1,5 млн туристов, в прошлом – порядка 2,2 млн человек, а в текущем уже более 3,7 млн. Абсолютное большинство гостей республики – россияне. Оно и понятно: коронавирус и прочие ограничения внесли свои коррективы в планы жителей страны, многие из них просто не смогли выехать за границу. К тому же Горный Алтай хорошо распиарили звезды и блогеры, поэтому все захотели увидеть этот красивый край.

Помимо Сибири основной поток туристов идет из Москвы и Санкт-Петербурга. Это, к слову, породило еще один минус – местное население стало ориентироваться на эту категорию и как результат, цены взлетели до небес. При этом инфрастуктура не совсем готова к такому наплыву и порой работает на износ.

Пока сложно спрогнозировать насколько затянется интерес к внутреннему туризму и что будет, если другие страны вновь откроют для россиян границы. Пока что внешнее давление вынуждает соотечественников изучать родные просторы, чему многие, в целом рады. К тому же это подстегивает туриндустрию к развитию и улучшению качества предоставляемых услуг, резюмирует издание.

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