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Общество16 сентября 2022 1:00

Утонули 12 человек: в Республике Алтай подвели итоги пляжного сезона

Одного из них до сих пор не нашли
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Основная сеть спасательных постов располагалась вдоль Катуни

Основная сеть спасательных постов располагалась вдоль Катуни

Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай

За летний период в Республике Алтай зарегистрировано 12 несчастных случаев на воде и это несмотря на обилие рек и озер. Подробнее о том, как прошел купальный сезон рассказал первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Республике Алтай Александр Романов.

– На территории Республики Алтай располагается обширная сеть водных объектов: протекает более 13 тысяч рек и еще более семи тысяч озер, - говорит Александр Романов. – Особенностями проведения мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах является то, что большинство рек являются горными, с низкой температурой воды даже летом. Также существенным фактором является увеличение числа туристов.

К примеру, в 2020 году республику посетили примерно 1,5 млн гостей, в прошлом – порядка 2,2 млн человек, а в текущем уже более 3,7 млн туристов. И в буквальном смысле слова, за каждым из них нужен глаз да глаз, ведь, как правило, отдыхающие размещаются вблизи водоемов.

- С начала года на территории республики произошло 12 происшествий – ровно столько же, сколько и в прошлом году, - продолжает свой доклад замначальника регионального главка МЧС. – Погибло 11 человек и еще один человек числится как пропавший без вести.

Из этих 11 погибших – пятеро – именно туристы. Основная причина смерти – купание в необорудованных для этого местах.

Еще перед началом купального сезона сотрудники МЧС начали проводить профилактическую работу с местным населением. Проводились уроки в школах, сформировали профилактические группы, которые помогали спасателям: они активно принимали участие в работе с отдыхающими и местным населением.

- Профилактическая работа дала результат: если в прошлом году погибли четыре ребенка, то в этом ни одного. Но работу мы продолжаем. Уже планируем мероприятия на 2023 год. Подготовили комплексный план по созданию и оборудованию пляжей, - добавляет Александр Григорьевич. – В этом году особое внимание мы также уделяли информированию населения. В сравнении с прошлыми годами в разы увеличили выступления, в том числе, в соцсетях. Кроме того, мы развернули три спасательных поста и дополнительно к стационарным развернули 13 временных спасательных постов.

Они располагались на всем протяжении реки Катунь, где находится большинство отдыхающих, а это 120 километров. Активная работа велась и с туристическими организациями: на территории комплексов устанавливали запрещающие аншлаги, а во время рейдов беседовали непосредственно с гостями республики.

Происшествий, связанных с перевозкой пассажиров на водном транспорте (лодки, катера, гидроциклы и прочее) не зарегистрировано.

Всего за минувшее лето 2022 года на территории СФО произошло 271 происшествие на водных объектах: 261 человек погиб, из них 42 ребенка.

- Основная причина гибели взрослых – состояние алкогольного опьянения. По этой причине погибли 97 человек. Дети чаще всего погибают, потому что остаются без присмотра. Хотелось бы отметить, что на зарегистрированных пляжах с начала купального сезона ни в одном субъекте Сибири гибели людей не зарегистрировано, - резюмирует начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов.

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