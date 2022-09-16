Утонули 12 человек: в Республике Алтай подвели итоги пляжного сезона

Основная сеть спасательных постов располагалась вдоль Катуни Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай

За летний период в Республике Алтай зарегистрировано 12 несчастных случаев на воде и это несмотря на обилие рек и озер. Подробнее о том, как прошел купальный сезон рассказал первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Республике Алтай Александр Романов.

– На территории Республики Алтай располагается обширная сеть водных объектов: протекает более 13 тысяч рек и еще более семи тысяч озер, - говорит Александр Романов. – Особенностями проведения мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах является то, что большинство рек являются горными, с низкой температурой воды даже летом. Также существенным фактором является увеличение числа туристов.

К примеру, в 2020 году республику посетили примерно 1,5 млн гостей, в прошлом – порядка 2,2 млн человек, а в текущем уже более 3,7 млн туристов. И в буквальном смысле слова, за каждым из них нужен глаз да глаз, ведь, как правило, отдыхающие размещаются вблизи водоемов.

- С начала года на территории республики произошло 12 происшествий – ровно столько же, сколько и в прошлом году, - продолжает свой доклад замначальника регионального главка МЧС. – Погибло 11 человек и еще один человек числится как пропавший без вести.

Из этих 11 погибших – пятеро – именно туристы. Основная причина смерти – купание в необорудованных для этого местах.

Еще перед началом купального сезона сотрудники МЧС начали проводить профилактическую работу с местным населением. Проводились уроки в школах, сформировали профилактические группы, которые помогали спасателям: они активно принимали участие в работе с отдыхающими и местным населением.

- Профилактическая работа дала результат: если в прошлом году погибли четыре ребенка, то в этом ни одного. Но работу мы продолжаем. Уже планируем мероприятия на 2023 год. Подготовили комплексный план по созданию и оборудованию пляжей, - добавляет Александр Григорьевич. – В этом году особое внимание мы также уделяли информированию населения. В сравнении с прошлыми годами в разы увеличили выступления, в том числе, в соцсетях. Кроме того, мы развернули три спасательных поста и дополнительно к стационарным развернули 13 временных спасательных постов.

Они располагались на всем протяжении реки Катунь, где находится большинство отдыхающих, а это 120 километров. Активная работа велась и с туристическими организациями: на территории комплексов устанавливали запрещающие аншлаги, а во время рейдов беседовали непосредственно с гостями республики.

Происшествий, связанных с перевозкой пассажиров на водном транспорте (лодки, катера, гидроциклы и прочее) не зарегистрировано.

Всего за минувшее лето 2022 года на территории СФО произошло 271 происшествие на водных объектах: 261 человек погиб, из них 42 ребенка.

- Основная причина гибели взрослых – состояние алкогольного опьянения. По этой причине погибли 97 человек. Дети чаще всего погибают, потому что остаются без присмотра. Хотелось бы отметить, что на зарегистрированных пляжах с начала купального сезона ни в одном субъекте Сибири гибели людей не зарегистрировано, - резюмирует начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Алтае в Катуни утонул турист из-за попытки сделать фотографию

Известно, что мужчина вместе со своей супругой и друзьями отдыхали на туристической базе в Онгудайском районе. 6 сентября компания пошла гулять по берегу реки Катунь (подробнее)