Лесные клопы оккупируют дома барнаульцев, собираясь там зимовать

Клопы- вонючки атакуют дома барнаульцев Фото: Марина КОЧНЕВА

С приходом бабьего лета дома барнаульцев атаковали лесные клопы. Насекомые залетают в открытые окна многоэтажек, садятся на шторы, потолки, шуршат на полу.

«Брр, жуть, вспоминаются фильмы про апокалипсис», - делятся эмоциями в сетях жители краевой столицы.

- Эти насекомые растительноядные и, несмотря на неприятный вид, опасности для человека не представляют, - комментирует «Комсомолке» энтомолог Людмила Комарова.

По словам Комаровой, осенние полеты клопов, скорей всего, связаны с резким потеплением.

- Может, собирались в спячку, но вышли, - предполагает энтомолог.

Нашествие клопов на многоэтажки краевой столицы бывали и до этого. Любопытно, что атакуют летуны не все дома, а лишь те, которые попадаются на их маршруте. Причем долетают до восьмого, девятого этажей.

- У них генетически заложены рефлексы передвижения, миграции. Генов у этих насекомых больше чем у нас свами, - поясняет Комарова. – Даже если после ядерной войны человечество погибнет, насекомые останутся. Они очень приспособлены.

Когда речь заходит о нашествиях насекомых, Людмила Алексеевна вспоминает лекцию доктора физико- математических наук, которую слышала несколько лет назад. Тот рассказывал, что траектория нашей планеты приблизилась к солнцу и предполагал, что в ближайшие годы начнутся наводнения, смерчи, изменение теплового режима и другие катаклизмы.

- Что, собственно говоря, и происходит, - отметила собеседница. - Я даже по комарам вижу аномалии. К примеру, один из видов, который раньше только в Бразилии обитал, в горах Алтая нашла. Муж мой даже комара этого сначала за бабочку принял.

Тем, кто столкнулся с пугающими лесными гостями, энтомолог не советует их давить.

- Этих насекомых не зря называют вонючками, запахом неприятным они отпугивают птиц, - пояснила Людмила Комарова, - если такого клопа раздавить, неприятный запах распространится по всего комнате. Лучше всего насекомых аккуратно смести и выбросить.

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