Шестая волна ковида осенью 2022 в Алтайском крае
Фото: Олег УКЛАДОВ
Шестая волна ковида накрыла Алтайский край осенью 2022 года. Заболеваемость продолжает расти, число заболевших в сутки держится на планке более 700 человек. «Комсомолка» пообщалась с главным эпидемиологом Алтайского края Ириной Переладовой и узнала ответы на главные вопросы об эпидемии.
По словам Ирины Владимировны, на данный момент ситуация остается сложной. Край находится на высоком подъеме относительно последних девяти недель, снижения не наблюдается. Еще летом в сутки выявляли не более 100 случаев, а сейчас – больше 700.
- Говорить о перспективах снижения пока рано. Может, на следующей неделе ситуация поменяется, но сейчас она сложная. Связано это еще и с тем, что дети вернулись в детские сады и школы, вернулся медперсонал из отпусков.
Пока в регионе регистрируют стелс-омикрон, который вызывал вспышку и в феврале этого года. Других штаммов пока управление Роспотребнадзора не регистрирует.
При легкой или бессимптомной формах заболевания пациент лечится дома. Если же есть патология, средняя или тяжелая степень, то больному предлагают госпитализацию.
- На сегодня у нас открыть восемь госпиталей, коечный фонд достаточный. Занятость составляет 75%, данные отслеживает Минздрав утром и вечером, - рассказала Ирина Переладова.
Больничный оформляется при личном приеме у врача.
Сертификат автоматически формируется при вакцинации или перенесенной болезни. Также он служит медотводом от прививки, если человек только что переболел ковидом.
Да, выдают, но потребность в них определяет медицинский работник.
В медучреждениях продолжают работать фильтры и кабинеты инфекционных заболеваний. Однако Ирина Владимировна отмечает, что сейчас еще и сезон ОРВИ. Поэтому больным лучше не ходить по поликлиникам и больницам, а вызвать врача на дом.
Выписка идет при клиническом выздоровлении, но в ряде организаций (медучреждения, школы и так далее) такое требование есть.
- Новых правил не появилось. Ограничительные мероприятия снимаются и носят рекомендательный характер, поэтому они нацелены на гражданскую ответственность каждого человека. Наши люди очень спокойно относятся к тому, что заболеть может каждый, - подчеркнула главный эпидемиолог Алтайского края Ирина Переладова.
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