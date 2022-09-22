Шестая волна ковида осенью 2022 в Алтайском крае Фото: Олег УКЛАДОВ

Шестая волна ковида накрыла Алтайский край осенью 2022 года. Заболеваемость продолжает расти, число заболевших в сутки держится на планке более 700 человек. «Комсомолка» пообщалась с главным эпидемиологом Алтайского края Ириной Переладовой и узнала ответы на главные вопросы об эпидемии.

Обстановка по коронавирусу осенью 2022 в Алтайском крае

По словам Ирины Владимировны, на данный момент ситуация остается сложной. Край находится на высоком подъеме относительно последних девяти недель, снижения не наблюдается. Еще летом в сутки выявляли не более 100 случаев, а сейчас – больше 700.

- Говорить о перспективах снижения пока рано. Может, на следующей неделе ситуация поменяется, но сейчас она сложная. Связано это еще и с тем, что дети вернулись в детские сады и школы, вернулся медперсонал из отпусков.

Какие штаммы ковида циркулируют осенью 2022 в Алтайском крае

Пока в регионе регистрируют стелс-омикрон, который вызывал вспышку и в феврале этого года. Других штаммов пока управление Роспотребнадзора не регистрирует.

Что делать, если заболел коронавирусом в Алтайском крае?

При легкой или бессимптомной формах заболевания пациент лечится дома. Если же есть патология, средняя или тяжелая степень, то больному предлагают госпитализацию.

- На сегодня у нас открыть восемь госпиталей, коечный фонд достаточный. Занятость составляет 75%, данные отслеживает Минздрав утром и вечером, - рассказала Ирина Переладова.

Больничный оформляется при личном приеме у врача.

Выдают ли сертификат при вакцинации или перенесенном ковиде осенью 2022 в Алтайском крае?

Сертификат автоматически формируется при вакцинации или перенесенной болезни. Также он служит медотводом от прививки, если человек только что переболел ковидом.

Выдают ли лекарства от коронавируса осенью 2022 в Алтайском крае?

Да, выдают, но потребность в них определяет медицинский работник.

Нужно ли идти в больницу при симптомах коронавируса осенью 2022 в Алтайском крае?

В медучреждениях продолжают работать фильтры и кабинеты инфекционных заболеваний. Однако Ирина Владимировна отмечает, что сейчас еще и сезон ОРВИ. Поэтому больным лучше не ходить по поликлиникам и больницам, а вызвать врача на дом.

Нужно ли сдавать второй ПЦР тест для выписки с больничного?

Выписка идет при клиническом выздоровлении, но в ряде организаций (медучреждения, школы и так далее) такое требование есть.

Изменились ли рекомендации для профилактики коронавируса?

- Новых правил не появилось. Ограничительные мероприятия снимаются и носят рекомендательный характер, поэтому они нацелены на гражданскую ответственность каждого человека. Наши люди очень спокойно относятся к тому, что заболеть может каждый, - подчеркнула главный эпидемиолог Алтайского края Ирина Переладова.

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