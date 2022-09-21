Забудьте про промывание носа! Алтайский врач рассказал, как нельзя лечить насморк

Промывание носа во время простудных заболеваний может спровоцировать различные осложнения Фото: Олег УКЛАДОВ

Осень – традиционная пора простудных заболеваний, сопровождающихся насморком. Именно из-за проблем с носом жители Алтайского края чаще всего идут на прием к отоларингологам. Как правило, осложнения возникают из-за неправильного домашнего лечения. Кандидат медицинских наук, главный врач Алтайского ЛОР-центра Евгений Тимошенский рассказал о том, как ни в коем случае нельзя лечить насморк.

Промывание носа абсолютно противопоказано!

- Большинство пациентов с первого дня простуды начинают интенсивно промывать нос, у них очень быстро, буквально на первый-второй день, развивается гнойный гайморит. Конечно, это неправильное лечение, - говорит Евгений Тимошенский. - Любое промывание носа приводит к одному: мы бактерии из носа не вымываем, как ошибочно кажется многим людям, а, наоборот, разносим по всем пазухам в носу, которые начинают воспаляться. Поэтому промывание носа абсолютно противопоказано!

К тому же, если лечить насморк промыванием, можно получить осложнения в виде отита и куда более серьезных воспалений:

- От лечения насморка промыванием могут заболеть уши, особенно у детей. У ребенка внутри уха нет цельной костной структуры. Есть отдельные полости, через которые гной может попасть внутрь мозга, а это уже опасность воспаления, которое представляет угрозу для жизни, - говорит Евгений Тимошенский.

Отбой сосудосужающим каплям

Традиционно страдающие насморком снимают заложенность сосудосужающими каплями. Они вызывают привыкание и часто приводят к зависимости, когда человек не может свободно дышать без этих препаратов и испытывает постоянный дискомфорт.

- Эту зависимость всемирная организация здравоохранения назвала отельной болезнью – медикаментозный ринит, - говорит врач.

По факту такие капли устраняют только симптоматику – заложенность, поэтому отдавать предпочтение следует другому виду назальных капель - топические стероиды (прим. ред.). Они оказывают лечебный эффект. Эффект будет заметен на третий или четвертый день лечения.

- Также есть две группе препаратов, которые усиливают действие топических стероидов, тем самым ускоряют выздоровление. В первую очередь, это антигистаминные (прем. ред. снимающие отек). А вторая группа препаратов появилась не так давно - антилейкотриеновые препараты, которые также улучшают дыхание, - говорит Евгений Тимошенский.

Польза от ингаляторов

По словам доктора, ингаляции хорошее средство «доставки» лекарственных препаратов до полости носа, глотки и легких.

- Главный вопрос заключается в том, что именно заливать в ингалятор. Если противовоспалительные травы, то чудесно. Например, хороший противовоспалительный эффект оказывают солодка, мать-и-мачеха, подорожник. Но, если в ингалятор заливать препараты с гормонами, что распространено, то можно только «заглушить» процесс выздоровления, кроме того это может вызвать осложнения, - говорит врач.

Кстати, для ингаляции необязательно использовать именно физраствор. Он не оказывает лечебный эффект. Травы можно залить кипяченой водой. В принципе, такое же противовоспалительное действие, по словам медика, будет, если просто выпить отвар из трав.

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