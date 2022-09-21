На месте работают следователи Фото: Олег УКЛАДОВ

В среду, 21 сентября, стало известно о падении мотодельтаплана в селе Рассвет Хабарского района Алтайского края, в результате которого разбились два человека. Как сообщила старший помощник Восточного Межрегионального Следственного Управления на транспорте СК России Екатерина Петрушина, предварительно установлено, что погибли две мужчин 1972 и 1988 годов рождения.

Как пишет телеграм-канал 112, мужчины на мотодельтаплане опрыскивали поля на фермерском хозяйстве. Управлял транспортом якобы владелец воздушного судна Евгений Герасимов, но в следственном управлении эту информацию ни опровергнуть, не подтвердить пока не смогли. Также, по данным канала, с Герасимовым был фермер Сергей Евстафиади. Оба пострадавших при падении получили тяжелые травмы и скончались до приезда медиков.

Следователи же указывают, что полет был прогулочным.

- По данному факту Барнаульским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится уголовно-процессуальная проверка по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц), - отметили в управлении.

На месте работают следователи и криминалисты, обстоятельства происшествия выясняются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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