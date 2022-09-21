Разбились двое мужчин. Фото: пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры

21 сентября в Алтайском крае упал дельтаплан. Как сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, в результате ЧП погибли два человека.

– Сегодня около 11 часов в районе поселка Рассвет Хабарского района Алтайского края произошло падение частного легкомоторного воздушного судна. По предварительным данным, на борту находилось два человека, которые в результате инцидента погибли, – сообщили в пресс-службе ведомства.

На данный момент обстоятельства происшедшего устанавливаются. Барнаульская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

Также по факту падения дельтаплана проводится уголовно-процессуальная проверка.

– Барнаульским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится уголовно-процессуальная проверка по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц), - сообщают в пресс-службе Восточного межрегионального Следственного управления на транспорте СК РФ.

На месте ЧП работают следователи и криминалисты.

По данным telegram-канала «112», инцидент произошел во время опрыскивания полей на фермерском хозяйстве. На мотодельтаплане летели якобы 50-летний владелец воздушного судна и сам 34-летний фермер. Предварительно известно, что они скончались до приезда медиков.

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