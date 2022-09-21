Барнаульцам рассказали, что делать, если дома не появится отопление

Отопительный сезон в Барнауле стартует 22 сентября Фото: Олег УКЛАДОВ

В четверг, 22 сентября, в Барнауле официально стартует отопительный сезон. Соответствующее постановление подписал первый заместитель главы администрации города Анатолий Воронков.

Заполнение систем началось

При этом заполнение системы началось уже 19 сентября. В этот день управляющие компании города развесили объявления о том, что жильцы многоэтажек должны приостановить и не производить никакие работы на системе отопления, а при появлении течей батарей, сообщать незамедлительно.

Вместе с тем, с 19 же сентября началось подключение к отоплению социальных объектов. Первыми тепло получили больше 60 детских садов, семь больниц, все остальные находились в процессе запуска. Сейчас уже, разумеется, смысла подавать заявку нет, ведь все усилия энергетиков и управляющих компаний и так будут направлены на общее и повсеместное подключение. Так что «первее» уже не получится быть.

Куда обращаться, если после 22 сентября теплее не стало?

Если после 22 сентября отопление в доме или квартире все же не появится, то в этом случае следует поискать телефон управляющей компании или Товарищества собственников жилья. Скорее всего, в батарее могла образоваться воздушная пробка, убрать которую сможет мастер и стоит немного подождать. Однако в СГК подчеркивают, что проблема может быть куда серьезнее – возможно внутренняя система дома просто не готова к запуску тепла, но в любом случае, УК должна дать четкий ответ на вопрос: почему до сих пор холодно?

Что делать, если в управляющей компании не помогли?

Есть два варианта как поступить в этом случае: позвонить на круглосуточный телефон диспетчерской службы в администрацию района, либо в диспетчерскую службу СГК:

Железнодорожный район – 62-56-95;

Индустриальный район – 47-51-83;

Ленинский район – 54-44-49;

Октябрьский район – 24-74-98;

Центральный район – 63-08-25, или в диспетчерскую службу СГК – 8 (3852) 59-97-15.

Впрочем, возможно это и не потребуется. Как ранее заявляли представители администрации города, в этом году многоквартирный жилой фонд Барнаула готов к зиме лучше, чем в предыдущие годы.

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