Пока в Алтайском крае тепло Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайский край находится во власти бабьего лета, однако совсем скоро в регионе наступит пик тепла, после которого столбики термометра ненадолго устремятся вниз. Подробнее о погоде на ближайшие дни рассказала Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС.

До 22 сентября районы Алтайского края будут находиться под влиянием антициклона. В связи с этим в регионе держится теплая и сухая погода, с постепенным нарастанием температуры воздуха.

– Бабье лето – это период от семи до десяти дней с установлением антициклона, сухой и теплой погодой. Классическое бабье лето в Алтайском крае как раз выпадает на этот период, – пояснила Людмила Сырых.

Пик тепла в регионе наступит 22 сентября. Ночью столбики термометров покажут до +6…+11 градусов, местами в предгорьях до 0 градусов. Днем воздух прогреется до +23…+28 градусов.

В следующие дни, 24, 25 и 26 сентября, с порцией холодного воздуха, принесенного северными воздушными массами, температура воздуха пойдет на понижение. Ночью в Алтайском крае она будет колебаться от слабо положительных до слабо отрицательных значений, а днем ожидается +7…+12 градусов.

К счастью, похолодание будет кратковременным и уже на следующей неделе в регионе снова постепенно потеплеет. По предварительным прогнозам, к концу сентября в регионе воздух может прогреться до +22…+27 градусов, а значит окончательно прощаться с бабьим летом еще не стоит.

Ранее мы писали, что с 28 августа по 7 сентября в Алтайском крае было «молодое» бабье лето. В эти дни в регионе воздух прогревался до +30 градусов и выше. Правда, после пика тепла столбики термометров устремились вниз.

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