Врачи рассказали, как на Алтае спасают пострадавших в ДТП и с какими травмами они поступают

Отделение тяжелой сочетанной травмы в БСМП является региональным центром Фото: Герман Архаров

С начала 2022 года в краевую больницу скорой медицинской помощи в Барнауле обратились 937 человек, пострадавших в ДТП. Из них госпитализировали 645 пациентов, в том числе 109 детей. О том, как в медучреждении помогают пациентам и в каком состоянии их привозят, рассказали врачи.

Частые травмы

Отделение тяжелой сочетанной травмы в БСМП является региональным центром. Сюда доставляют пациентов с сочетанными повреждениями скелета, внутренних органов, черепно-мозговыми травмами со всех районов Алтайского края. Иногда используют санитарную авиацию.

– Наше отделение в большей степени занимается оказанием помощи пациентам, получившим травмы в результате ДТП. Это самая актуальная проблема. В работе применяем современные методы лечения, которые позволяют пациенту вернуться к привычной жизни в максимально короткий срок, - отметил Иван Плотников, старший ординатор отделения тяжелой сочетанной травмы БСМП.

В год лечение получают около 1 - 1,2 тысяч пациентов. Около 65% из них пострадали в результате различных аварий.

– Особенность травм таких пациентов в том, что повреждается не одна система, например, костно-мышечная, а происходит сочетание травм, – объяснил медик. – Это и черепно-мозговая, и травмы внутренних органов, и тяжелые повреждения опорно-двигательного аппарата.

Благодаря комплексному подходу за 10 лет удалось снизить смертность пациентов с сочетанной травмой с 50% до 5,9%. Этот показатель ниже общероссийского практически в два раза.

Самокатчики и не только

В ДТП попадают люди разного возраста. Медики отмечают, что в сравнении с прошлым годом пострадавших детей стало больше на 30%.

– В последнее время набирают популярность электронные самокаты, которые развивают достаточно высокую скорость. Прирост идет и за счет этих пациентов. Наиболее частые травмы - черепно-мозговые, а также повреждения верхних конечностей, плечевой кости и предплечья.

Всего с начала года в Алтайском крае произошло 1241 ДТП. В результате аварий погибли 165 человек и 1862 получили травмы.

– Залог безопасности на дороге - взаимное уважение, соблюдение ПДД. Нужно заботиться не только о себе, но и об окружающих. Не следует садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения, стоит выбирать необходимую скорость движения, быть аккуратными при маневрировании, – подчеркнула Жанна Боброва, старший инспектор отделения пропаганды ГИБДД Барнаула.

Как помогают пациентам

Лечение можно разделить на несколько этапов. Первый - реанимационный, когда пациент только поступает с места ДТП в клинику. В приемном покое помощь оказывают бригада специалистов - травматолог, реаниматолог, нейрохирург и другие.

– Это требуется, потому что у пациентов повреждение не одной системы, вот и подход комплексный, – пояснил Иван Плотников.

Когда пациента спасли, начинается профильный клинический этап оказания помощи. Медики делают все возможное, чтобы человек снова встал на ноги. Этот период длится около трех недель. В случае с тяжелыми травмами, требуется больше времени и период реабилитации может длиться годы.

– Увеличивается количество автомобилей и соответственно становится больше ДТП и пациентов. Свою роль играет и время года, ожидаем всплеска ДТП в межсезонье. Так происходит каждый год. У нас почти всегда отделение загружено на 100%, – поделился медик.

Переоценила силы

Одна из пациенток Ольга попала в больницу, когда упала с велосипеда в Республике Алтай. Женщина на большой скорости ехала по Семинскому перевалу и неудачно вышла из поворота.

– Просто воткнулась передним колесом, руль вывернулся и меня выбросило с велосипеда. Хорошо, что упала не на проезжую часть, а в другую сторону. Без шлема последствия были бы необратимые, он спасет велосипедистам жизни. Сначала меня отвезли в больницу Онгудая, а потом доставили в Барнаул, – рассказала Ольга.

Женщина получила различные травмы, среди которых черепно-мозговая, перелом ребер, лопатки и ключицы. В больнице краевой столицы пациентке провели операцию, сейчас женщина идет на поправку.

– После случившегося пересмотрю поведение на дороге. Все произошло из-за переоцененности своих сил. Это первые переломы в моей жизни. Конечно, опыт плохой, но, наверное, он был нужен, раз так случилось. От активного образа жизни не откажусь, просто немного «перешью» мозги.

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