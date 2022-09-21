«Отдай мой каменный топор!». На Алтае появился уникальный парк исторических реконструкций и экспериментальной археологии

В долине реки Межеумок можно полностью погрузиться в быт предков. Фото: Наталья Вязанцева

Зайти в жилище первобытного человека, пахнущее травой и глиной, примерить шкуры, потрогать каменный топор, попытаться зажечь огонь без спичек и зажигалок и представить, как у теплого костровища после обеда спали уставшие охотники на мамонта в обнимку с хранительницами очага. Счастьем-то было поесть да закутаться в шкуру…

В музее реконструкций «Древний Алтай», который появился в долине реки Межеумок в Чарышском районе, время - как матрешка: выйдя из каменного века, можно нырнуть в скифскую полуземлянку, следом - в юрту кочевников, а вынырнуть - под коромысло столыпинских переселенцев.

В долине реки Межеумок можно полностью погрузиться в быт предков. Фото: Наталья Вязанцева

Сигналы от предков

О создании крупного парка исторической реконструкции председатель Алтайского археологического общества Михаил Сафронов мечтал несколько лет. Желания сбываются, когда ты не только грезишь. Благодаря энтузиазму Сафронова, его соратников и сотен ребят-волонтеров, долина реки Межеумок стала идеальной площадкой для приземления машины времени.

В долине реки Межеумок можно полностью погрузиться в быт предков. Фото: Наталья Вязанцева

У путешественников по эпохам есть даже заветная пепелаца. Если вы помните, в фильме Данелии «Кин-дза-дза!» с помощью этой штуковины можно отправляться в межгалактические путешествия. В лагере «Древний Алтай» пепелаца - уникальный камень, в который впечатались организмы, плавающие здесь три миллиарда лет назад!

На дне ушедшего океана, в долине Межеумок после селились и неандертальцы, и скифы, и кочевники, и переселенцы… В этом месте и сегодня нет сотовой связи, зато повсюду сигналы от далеких предков. Здесь находили и осколки керамики, и древние бронзовые топоры, ножи из бронзы и яшмы, и накладки на древние луки и т. д. Земля в Межеумке буквально усеяна артефактами.

В долине реки Межеумок можно полностью погрузиться в быт предков. Фото: Наталья Вязанцева

Зона роста для всех возрастов

Четыре года назад с помощью губернаторского и президентского грантов, в уютной, спрятанной от цивилизации долине появился палаточный лагерь, собравший более трехсот юных археологов и экологов не только из России. На следующее лето сюда приехали и ребята, увлеченные историей, этнографией, геологией – каждый мог выбрать свое направление. Кто-то изучал тайны древних курганов, кто-то искал следы потерянных во времени поселений, кто-то обучался гончарному мастерству, умению стрелять из лука, и даже древнему кузнечному делу.

Прошлой осенью археологи выиграли еще один грант - президентского Фонда культурных инициатив, с помощью которого в нынешнем сезоне удалось создать в долине четыре исторические зоны (локации) музея под открытым небом с полным погружением в быт далеких предков.

К примеру, волонтер Мария Вишневская, побывавшая летом в трех экспедициях вместе с собакой Кирой, принимала участие в сооружении скифской полуземлянки. Внутри жилища есть спальные места, очаг и изогнутый дымоход - все, как и было у суровых скифов. Кто-то из мальчишек однажды решил почувствовать себя в той эпохе и смело заночевал там.

- Говорит, тепло было, не замерз, - улыбаясь, рассказывает Мария.- А вот ее собаке землянка не особо нравится, Кира предпочитает сворачиваться клубком в юрте кочевников.

Девушка поделилась, что сначала приезжала в Чарыш, увлекшись археологией, а сейчас в лагерь тянет нечто большее. По словам Мари , Межеумок -волшебное, притягательное место, меняющее мысли. Не случайно в заветную долину уже не первый раз приезжает Максим Годарев-Лозовский, председатель Санкт-Петербургского философского клуба РФО .

- Это зона роста для людей всех возрастов, - считает философ.

С уважением к предкам

В команде Михаила Сафронова и ученые, и экологи, и педагоги, и, конечно, опытные археологи. Ведущий научный сотрудник Алтайского археологического общества Сергей Ситников поделился, что реконструкция

В долине реки Межеумок можно полностью погрузиться в быт предков. Фото: Наталья Вязанцева

- дело не шуточное.

- Предки были не глупее нас, - говорит Сергей, - делая юрту кочевников, нам пришлось все равно крепить части каркаса при помощи шуруповерта, а в древности такого не было, у них были свои хитрые технологии, которые мы все и не знаем.

В юрте кочевников установлены древние светильники, которые волонтеры изваяли сами на гончарном круге. Участники уникальных экспедиций могут воссоздать древнюю посуду, изготовить орудие труда, сварить пищу по традиционным рецептам коренных народов Алтая и т.д.

- Для меня самым интересным оказалось разведение огня как в древности,- поделился барнаульский школьник Николай Березин. - Это невероятно трудно. Из крапивного волокна делаешь валик, есть подложка, раскаточная поверхность, начинаешь тереть, и валик у меня начинает тлеть за 20-30 секунд. Далеко не у всех это получится.

«О сколько нам открытий чудных готовят…»

Алтайское археологическое общество сегодня самый большой научный волонтерский отряд Сибири. Недавно с помощью спонсоров археологи выкупили часть земли в долине Межеумка. Парк реконструкций занимает сегодня около 47 гектаров.

В планах Михаила Сафронова - не зависеть от государственных средств и грантов. В этом году к археологам впервые приехали туристы. Средства, полученные с отдыхающих, живущих в современных в белоснежных геошатрах с видом на звезды, направят на дальнейшую работу лагеря. Пока это, конечно, капля в море, но на следующий год ожидают большего числа гостей.

В долине реки Межеумок можно полностью погрузиться в быт предков. Фото: Наталья Вязанцева

Для более полного и интересного погружения в быт прошлых лет, в Межеумке рядом с обычной рубленной банькой, в которой сегодня можно всем попариться со свежими вениками, появится еще и баня по-черному, а в реконструированном жилище переселенцев, будут не только горшки , старинный циркуль и коромысло, но и самая настоящая русская печь.

Мечтаний и планов у Михаила Сафроновы и его команды много. Призраки предков в сакральной долине, наверно, вниманию к себе радуются и улыбаются, глядя с каким интересом потомки их жизнь изучают.

Может быть, в ближайшем будущем и Палеотическая Венера улыбнется исследователям. Говорят, изображение обнаженной женщины с большой грудью, которой поклонялись как символу плодородия, когда то было найдено археологами и утеряно именно в этих местах...

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