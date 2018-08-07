2018-08-07T14:04:41+03:00
Наука

Находки уникальной экспедиции в Чарыш: бронзовое зеркало, кувшин со свастикой, камень неандертальцев #сочныеновости

Корреспондент «Комсомолки» побывала в «Путешествии сквозь века» [фото]
Марина КОЧНЕВА
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Фото: Вязанцева Наталья.Фото: Вязанцева Наталья.

В минувшие выходные я побывала в чудной глухомани, где само время течет по-другому. Сотовой связи нет, зато повсюду - сигналы от далеких предков. Это и древние курганы, спрятавшиеся в зарослях розовой мальвы, и наконечники стрел, которые можно найти прямо под ногами, и алтайский стоунхендж - кладбище древних народов, обставленное каменными стелами.

Представьте себе, идешь на речку посуду помыть, и вдруг видишь осколок бронзового зеркала или старинного кувшина со свастикой-солнцеворотом, или камень, который точил неандерталец. Это лишь малая часть раритетов, найденных участниками уникальной экспедиции «Путешествие сквозь века».

Фото: Вязанцева Наталья.

Фото: Вязанцева Наталья.

Научное приключение

В палаточном лагере неподалеку от Сентелека этим летом собрались юные археологи, краеведы, историки, этнографы со всей России. Вместе с опытными специалистами ребята погружаются в большое научное приключение: изучают тайны древних курганов, ищут следы потерянных во времени поселений, беседуют со старожилами ближайших маленьких сел, шьют куклы обереги, народные костюмы. Еще одна цель экспедиции - очистить поймы рек от «туристических пакостей».

На эти благородные проекты в этом году археологическому обществу удалось выиграть сразу два гранта: президентский и губернаторский.

История оживает

- Здесь ребята начинают чувствовать, что они не в пустоте обитают, а в крае с многотысячелетней историей, - говорит Михаил Сафронов, председатель «Алтайского археологического общества» и руководитель экспедиции. - Сухие факты из учебников становятся осязаемыми. Причем история оживает и скифская, и царская, и советская.

Например, недавно юные волонтеры беседовали с бабушкой, которой больше 100 лет.

- Я помню, как белые убили маму, красные убили папу, - плакала та и печально спрашивала: - Так кто из них герои - белые или красные?

Другая бабушка научила участников экспедиции плести куклы-мотанки. Среди экспонатов, которые исследователи с гордостью демонстрируют гостям, эти славные куклы. Держишь в ладошках, загадываешь желание на счастье. Каждая несет свой смысл. Например, куколка с косой символизирует долголетие, женскую силу, а если коса у нее смотрит вверх - к новым успехам.

Древняя кузня

Гости с Урала привезли с собой в Чарыш целую металлургическую площадку. Представляете, глиняная печь, старинные меха, похожие на крылья огромной бабочки. И каждый желающий может попробовать отлить бронзовый наконечник стрелы, или, к примеру, птицевидного идола. Рядом с этой древней кузней улыбается еще и деревянный идол, срисованный с уральских. Барнаульцы с согласия гостей пририсовали к нему усы, чтобы был похож и на алтайского.

Фото: Вязанцева Наталья.

Фото: Вязанцева Наталья.

И еще там, на перекрестке рек, дорог и эпох, гроздями падают звезды, пахнет чабрецом и душицей, в котелке варится пища богов, в другом заваривается божественный Иван-чай, звучит комус или гитара у костра. А рядом, по другому невидимому кругу, сидят призраки древних людей и улыбаются.

Цифры

317 волонтеров стали участниками уникальной экспедиции этим летом

450 тысяч рублей было выделено на проект «Путешествие сквозь века» по президентскому гранту. 130 тысяч – по губернаторскому гранту на проект «Краеведческо-археологический десант». Благодаря этому основательно укрепили палаточную базу в месте впадения реки Теплой в Чарыш, привлекли к реализации проектов юных волонтеров из других регионов страны.

Десятки научных докладов по итогам экспедиции готовят участники к научной конференции.

Почти полсотни археологических экспонатов сегодня в багаже экспедиции.

Более десяти уникальных кукол–мотанок сотворили юные этнографы.

Два самосвала мусора, разбросанного «варварами цивилизации», собрали волонтеры в поймах рек Теплой и Чарыша.

Сочные новости.

Фото: Наталья Вязанцева.

Фото: Наталья Вязанцева.

Фото: Наталья Вязанцева.

Фото: Наталья Вязанцева.

Фото: Наталья Вязанцева.

Фото: Наталья Вязанцева.

Фото: Наталья Вязанцева.

Фото: Наталья Вязанцева.

Фото: Наталья Вязанцева.

Фото: Наталья Вязанцева.

Фото: Наталья Вязанцева.

Фото: Наталья Вязанцева.

Фото: Наталья Вязанцева.

Фото: Наталья Вязанцева.

Фото: Наталья Вязанцева.

Фото: Наталья Вязанцева.

Фото: Наталья Вязанцева.

Фото: Наталья Вязанцева.

Фото: Наталья Вязанцева.

Фото: Наталья Вязанцева.

Фото: Наталья Вязанцева.

Фото: Наталья Вязанцева.

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