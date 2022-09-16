38 человек пропали в Горном Алтае с начала года

Самая "горячая" розыскная пора начинается с августа Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай

Поиск человека всегда очень сложное занятие, а если в природной среде, то все усилия можно удваивать, а то и утраивать. Горная местность – особая стихия, где есть свои трудности. Так с начала года в Республике Алтай без вести пропали 38 человек. Найти удалось не всех.

– Безвестное исчезновение людей в лесу, горах и на водоемах - сезонное явление, которое начинается весной и заканчивается поздней осенью, - рассказывают в Главном управлении МВД России по региону. – В ходе проведенных сотрудниками полиции, во взаимодействии со спасателями и волонтерами поисковых мероприятий, установлено местонахождение 32 человек, из них более 20 - найдены живыми.

Причем самая «горячая» пора начинается с августа, потому что именно в это время местные жители и приезжие отравляются на сбор кедровой шишки и дикоросов. Зачастую их подводит внезапные проблемы со здоровьем или травмы, у кого-то происходит потеря ориентации в пространстве во время нахождения в одиночестве в малознакомых лесных массивах. Ну и, конечно же, алкоголь мало кого доводит до добра.

– Отсутствие элементарной связи с внешним миром, служат причиной того, что промысел оборачивается трагедией, - добавляют в ведомстве.

Только с начала августа пропали уже 11 сборщиков орехов. Семь их них нашли живыми, один погиб и трое еще находятся в розыске. Один из таких случаев произошел буквально на днях, 14 сентября: жительница Горно-Алтайска вместе с родственниками отправилась в тайгу за кедровыми шишками. Они разбили лагерь на перевале «Кудаты» в Шебалинском районе и разошлись в разные стороны, но в условленный час женщина не вернулась. Ее близкие поняли, что она, скорее всего, потерялась и обратились за помощью спасателей.

К счастью, поиски были недолгими – уже к часу дня 15 сентября женщину нашли живой и здоровой. Ее спасло то, что она была тепло одета и прихватила с собой зажигалку, так что когда ночью стало холодать, она разожгла костер и смогла согреться.

Сотрудники полиции напоминают, чтобы не потеряться в лесу, необходимо соблюдать элементарные меры предосторожности:

– Сообщить родным, куда именно вы направляетесь (с точным маршрутом) и во сколько планируете вернуться;

– Если есть возможность, постарайтесь сохранять связь с близкими, сообщайте, где находитесь;

– Возьмите запас воды и еды, спички или зажигалку, медикаменты, теплую одежду, желательно яркого цвета, чтобы вы были заметны в зеленом лесу;

– Сотовый телефон доложен быть заряжен, но не лишним будет взять с собой дополнительный аккумулятор. Баланс должен быть положительным;

– Не злоупотребляйте спиртными напитками.

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102, 112 – номера экстренных служб.

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