Женщина рассказала, что отошла далеко от лагеря и потерялась. Фото: Управление ГОЧС и ПБ в Республике Алтай

В Республике Алтай женщина отправилась собирать кедровые шишки и заблудилась в тайге. Спасатели смогли найти ее на следующей день. Об этом сообщает управление ГОЧС и ПБ в регионе.

14 сентября жительница Горно-Алтайска вместе со своими родственниками отправилась на сбор кедровых шишек. Они разбили лагерь в районе перевала «Кудаты» и разошлись по разным направлениям. К назначенному времени, горожанка не вернулась в лагерь. Родные забили тревогу и позвонили спасателям.

Сообщение о пропавшей женщине поступило в 23:30. Участники поисковой группы искала жительницу Горно-Алтайска пешком и на автомобиле, однако сразу обнаружить ее не удалось.

Заблудившуюся нашли в обед на следующий день в четырех километров от лагеря. Женщина начала отзываться на окрик спасателей и вскоре они вышли к ней. Сборщица шишек не пострадала и не нуждалась в медицинской помощи.

Женщина рассказала, что отошла далеко от лагеря и сбилась с пути. К счастью, она было тепло одета и взяла с собой зажигалку. Когда ночью в тайге заметно похолодало, то развела костер и смогла согреться. Возможно, именно это и спасло ей жизнь. Горожанку напоили горячим чаем и сопроводили до лагеря, где ее ждали родственники.

– Сезон сбора кедровой шишки в самом «разгаре». Отправляясь в лес, помните, об основных правилах безопасности и неукоснительно соблюдайте их. Температура ночью в тайге, уже достаточно низкая. У заблудившегося человека, риск замерзнуть так и не найдя дорогу домой - очень велик, – подчеркнули в ведомстве.

В региональном управлении МЧС добавили, что отправляясь в лес, нужно взять с собой заряженный телефон, компас, спички, нож, небольшой запас воды и продуктов. Тем, кто постоянно пользуется лекарствами также рекомендуют захватить их. Одеваться нужно в ярко, так вас будет проще заметить.

В пути следует запоминать как можно больше предметов - деревья, пни, камни и прочее. Тогда будет намного проще возвращаться назад к исходной точке.

Ранее мы писали, что в Алтайском крае семья с двумя детьми поехала на отдых, однако вскоре заблудилась из-за навигатора. Автомобиль застрял на дороге в лесу, на помощь поспешили спасатели. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

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