30 человек искали пропавшую пенсионерку в пригороде Барнаула

Муж не смог найти супругу один Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай

Накануне вечером в районе поселка Мохнатушка в пригороде Барнаула пропала 65-летняя женщина. Она так увлеклась сбором грибов, что заблудилась. В поисках пенсионерки участвовали около 30 человек. Подробности поисковой операции рассказали в региональном управлении МЧС.

Муж пропавшей женщины сообщил спасателям, что собирал с супругой грибы в окрестностях поселка, не углубляясь в лес. Однако вскоре женщина пропала из вида, самостоятельно найти ее не удалось.

Специалисты провели поисковую операцию, в которой участвовали около 30 человек: спасатели, полицейские, волонтеры.

«Два кинологических расчета участвовали в поисках. Мы шли по лесу выстроившись в цепь, просматривая буквально каждый куст. Работы велись в лесу уже в темное время суток, в дождь, что осложняло выполнение задачи», - поделился Станислав Выродов, спасатель 2 класса Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда имени В.В. Зюкова.

Поздно вечером пенсионерку нашли. Ее жизни и здоровью ничего не угрожало, медпомощь не потребовалась.

В МЧС отметили, что женщина не взяла с собой телефон, что затруднило поиски. Если бы гаджет под рукой, то местонахождение женщины удалось бы быстро определить с довольно большой точностью.

– Напоминаем всем любителям отдыха на природе и выходов в лес о необходимости иметь при себе заряженное средство связи. В случае угрозы жизни и здоровью звоните по номеру 112 (даже при нулевом балансе), – резюмировали в ведомстве.

Всего с начала года на номер 112 обратились 19 потерявшихся человек, в большинстве случаев удалось успешно определить координаты ближайших сотовых вышек и сектор, в котором находится человек.

Ранее мы сообщали, что днем 7 сентября 72-летняя жительница Егорьевского района Алтайского края ушла из дома прогуляться и не вернулась. Добровольцы 1,5 суток искали ее по всей округе. Подробнее об этой поисковой операции можно прочитать здесь.

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