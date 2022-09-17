Нафталином и не пахнет: Группа ViVA показала документальный фильм о Рождественском и Цветаевой

Группа ViVA на презентации программы в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

В 2022 году группа ViVA во главе со своим продюсером и фронтменом Александром Балыковым реализовала творческий проект в честь 90-летия со дня рождения Роберта Рождественского и 130-летия Марины Цветаевой – музыкально-поэтический диалог. Его презентация состоялась в Барнауле, а затем в Косихе.

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На днях авторы проекта презентовали документальный фильм о том, как создавалась программа.

- Музыкально-поэтический диалог Рождественского и Цветаевой – это очень многогранный процесс, - говорит его автор и создатель, музыкант Александр Балыков. – Мне сразу все начали крутить пальцем у виска. Говорили: «Ты с ума сошел?!». Кто Рождественский, а кто Цветаева? Мол, как их можно ставить вместе?

- Я думал, что это будет в плохом смысле нафталин, что ничего интересного. Мне, как молодому человеку, казалось, что будет очень скучно, - говорит солист группы ViVA Станислав Мошкин.

У других участников коллектива также были сомнения: а стоит ли вообще за это браться? Смогут ли они справиться и не опошлить все? Какие будут трудности? Как соединить вместе, казалось бы, несовместимых авторов, которые по отдельности и так уже состоялись?

От Москвы до Косихи

Основная часть съемок и изучения материала по главным героям проходила в Москве и на Алтае. В этой части все просто: Цветаева родилась в столице, а Рождественский – в селе на юге Сибири.

Именно в мемориальном музее, расположенном в селе Косиха, Александр Балыков узнал, что свою первую песню Рождественский написал именно здесь, на Алтае. Хотя родители увезли его отсюда, когда маленькому Роберту было всего два месяца, но место, где он родился, он никогда не забывал.

Основная работа велась в Москве и на Алтае. Скриншот кадра из документального фильма

Пусть поэты и не были знакомы друг с другом, но их действительно связывает многое: для Рождественского Цветаева, можно сказать, была кумиром и, отдавая ей дань уважения, он оказался в числе тех, кто создал в Москве музей ее имени. Он постарался сделать все, чтобы сохранить ее немногочисленное имущество, чтобы потомки имели хотя бы крошечную возможность узнать Марину Цветаеву чуть ближе.

В создании проекта музыкально-поэтического диалога участвовали все солисты группы ViVA: кто-то исследовал биографию, кто-то подготавливал сценарий шоу, кто-то писал музыку, кто-то создавал творческие образы…

Творческое наследие

В качестве творческого наследия коллектив группы ViVA оставил после себя не только программу, которая покорила уже сотни сердец (а увидят ее еще тысячи, ведь гастрольный тур расписан на месяцы вперед), но также две новые песни на стихи Роберта Рождественского: «Песня о друге» и «Снег». Музыку для них написал наш земляк Александр Балыков.

Александр Балыков в мемориальном музее в Косихе. Скриншот кадра из документального фильма

- Это было очень эмоционально-затратно, но это стоило того, - признается в финале солист группы Николай Тимохин.

В итоге действительно, ни капли нафталина, только душевность, драйв, нотка ностальгии и гордость за талантливых поэтов, чье творчество даже спустя десятилетия откликается в сердцах россиян.

Напомним, музыкально-поэтический диалог Роберта Рождественского и Марины Цветаевой был поддержан грантом Президентского фонда культурных инициатив.

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