Большая часть мандатов у партии «Единая Россия» Фото: Олег УКЛАДОВ

На сайте Алтайской избирательной комиссии представлен список депутатов, прошедших в БГД-2022. Однако по итогу он может измениться, если кто-то откажется от своего мандата в Барнаульской городской Думе. Примечательно, что в этом списке преимущественно оказались главврачи, директора школ и предприниматели. Большая часть мандатов у партии «Единая Россия».

«Единая Россия»

Авкопашвили Павел (исполнительный директор Регионального центра оценки и экспертизы)

Алиев Азер (предприниматель)

Ананьина Людмила (и. о. главврача роддома №2)

Анисимова Инна (главврач поликлиники №9)

Белькова Лариса (директор детской школы искусств)

Бочкова Светлана (директор школы №31)

Гладких Иван (глава исполкома реготделения партии «Единая Россия»

Горлова Алина (глава отдела гражданского воспитания молодежи Краевого дворца молодежи)

Отмашкин Владимир (предприниматель)

Рудакова Диана (главврач краевой больницы)

Ушаков Николай (гендиректор санатория «Сосновый бор»)

Франк Вячеслав (глава администрации Барнаула)

ЛДПР

Булаев Сергей (депутат АКЗС)

Скосырский Алексей (руководитель фракции ЛДПР в Барнаульской гордуме)

КПРФ

Юрий Красильников (общественник)

Сергей Немчинов (Директор Общества с ограниченной ответственностью «Михайловский завод химических реактивов»)

Социалистическая политическая партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду»

Боровикова Евгения (депутат АКЗС)

Лютов Степан (арбитражный управляющий)

«Новые люди»

Петров Максим (предприниматель)

Никита Федюнин (глава реготделения партии «Новые люди»)

Список депутатов, победивших на одномандатных округах:

№1: Марина Понкрашева,

№2: Михаил Разливинский,

№3: Кристина Юстус,

№4: Сергей Струченко,

№5: Дмитрий Мавлютов,

№6: Дмитрий Аганов,

№7: Андрей Солодилов,

№8: Юрий Ряполов,

№9: Дмитрий Денисов,

№10: Роман Ильин,

№11: Дмитрий Абалымов,

№12: Иван Огнев,

№13: Николай Савинский

№14: Дмитрий Ильиных,

№15: Павел Кравченко,

№16: Валерий Касплер,

№17: Вячеслав Перерядов,

№18: Елена Азарова,

№19: Ирина Молчанова,

№20: Виталий Казаков.

Ранее мы писали, что политики и политтехнологи обсудили муниципальные выборы в Алтайском крае. Их уже окрестили одними из самых скучных. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

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