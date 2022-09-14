Муниципальные выборы в Алтайском крае Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае подведены итоги муниципальных выборов. Кстати, их уже окрестили одними из самых скучных. Не трудно догадаться, что большинство мандатов по итогам голосования получила партия «Единая Россия». Во время дискуссионного клуба «Точка зрения» в Сибирской медиагруппе представители партий и политтехнологи оценили предвыборную кампанию и ее итоги.

Вернуть пункт «против всех»

Вместо того, чтобы идти на выборы, жители Алтайского края в этот раз предпочли копать картошку, собирать грибы и заниматься прочими своими более полезными делами. Процент явки составил всего 21,42%. По мнению политтехнологов, чтобы изменить эту ситуацию, нужно вернуть требования, которые действовали раньше, а также пункт «против всех».

- Вспомним законодательство 20-летней давности. Я не представляю, какой погром будет в этой бакалее, если вернуть обязательный порог явки, ввести пункт «против всех». Тогда наши, в том числе финансово заряженные кандидаты, будут бегать, мобилизуя население. Будут устраивать хороводы, пляски и сжигание чучел с образом врага. Будут фрик-кандидаты, которые устроят для журналистов очень веселый экшн. Будет совсем другой ресурсный потенциал. Прежде всего, это совсем другой уровень конкуренции с безразличием и апатией населения, нежели друг с другом, - говорит политтехнолог Сергей Асеев.

Заседание дискуссионного клуба «Точка зрения» в Сибирской медиагруппе Фото: Виталий БАРАБАШ

Парад ноунеймов

По мнению экспертов, еще одна из причин низкой явки – парад «ноунеймов». Некоторые партии выдвигали на выборы молодых и неизвестных кандидатов, например, партия ЛДПР.

- Мы ставили молодых кандидатов с перспективой на следующую политическую работу, - уточняет Алексей Скосырский, руководитель фракции ЛДПР в Барнаульской гордуме.

По мнению политтехнолога Константина Лукина, высокая явка наблюдается всегда там, где есть интриги и борьба, а молодые и «зеленые» не смогли поддержать этот накал в 2022 году:

- На старте кампании стало понятно, что от большинства партий идут в принципе никому не известные люди, которые не могут создать никакую интригу. Они и сами-то себя не знают, - говорит политтехнолог.

Константин Лукин выделил партию «Единая Россия», которая работала на известность кандидатов, чтобы они смогли мобилизовать «своих» на голосовании.

Заседание дискуссионного клуба «Точка зрения» в Сибирской медиагруппе Фото: Виталий БАРАБАШ

Булавки друг в друга втыкают

- Что можно сказать об оппозиции. Даже на этой площадке они тихонечко втыкают булавки друг в друга. Оппозиция борется с оппозицией, - говорит политтехнолог Сергей Асеев. - Это та тенденция, которую мы долгое время наблюдаем, и в крае она усиливается.

Острый вопрос, который был поставлен в ходе встречи: а готова ли будет оппозиция перенять руководящие бразды? Представители партий КПРФ и «Справедливой России – За Правду» высказали в этом твердую уверенность, хотя обе партии не прошли муниципальный фильтр для выборов губернатора.

Заседание дискуссионного клуба «Точка зрения» в Сибирской медиагруппе Фото: Виталий БАРАБАШ

- Проблема в том, что очень сложно в этой ситуации договориться и объединиться. Чисто технически кандидат от оппозиции от кого пойдет? По нынешним временам он должен быть или коммунистом, или справедливороссом. И те, и другие на это не готовы пойти, – говорит Александр Молотов, руководитель фракции «Справедливая Россия – За правду» в Алтайском Заксобрании.

Секретарь крайкома КПРФ, депутат Алтайского Заксобрания Антон Арцибашев ответил следующее:

- Я бы послушал Александра Молотова и прислушался к его словам, если бы не было у нас определенного опыта и бэкграунда работы в Алтайском Заксобрании. Мы видим, что есть вариант объединяться, но «Справедливая Россия» почему-то предпочитает уходить в коалицию с «Единой Россией» по разным проектам. Поэтому это сложно, по крайней мере, с нынешним составом их фракции. Хотя нам, наверное, хотелось бы видеть мощную коалицию, которая выступает в АКЗС на стороне избирателей. Но пока единороссы лучше рулят справедливороссами, чем мы можем себе это позволить, - сказал Арцибашев.

Заседание дискуссионного клуба «Точка зрения» в Сибирской медиагруппе Фото: Виталий БАРАБАШ

«А вам надо помочь?»

Тема муниципального фильтра обсуждалась наиболее оживленно. Александр Молотов заговорил о снижении муниципального фильтра до 5%. Сейчас он составляет 7% и 10% - районы и города. Также об активной работе в этом направлении рассказал и Антон Арцибашев:

- Мы не просто готовы к выборам губернатора, прилагаем все силы. До последнего планировали собрать свой муниципальный фильтр, но, к сожалению, у нас не выходит, как мы это сейчас понимаем. Если нам получится собрать муниципальный фильтр, то сразу же «Единая Россия» всем остальным поможет: и эсерам, и ЛДПР, - говорит Антон Арцибашев, секретарь крайкома КПРФ, депутат Алтайского Заксобрания.

На такое высказывание член президиума регионального политсовета «Единой России» Денис Голобородько отреагировал с юмором: «А надо помочь? Это запрос, обращение на помощь?». По его словам, вопрос о снижении фильтра не рассматривался фракцией. С точки зрения структуры региона 7% - вполне оправданные цифры.

«Их разыскивает полиция»

Обсуждая предвыборную гонку, политтехнологи не оставили в тени и агитационные материалы, в том числе баннеры с кандидатами:

- Информационные материалы делаются в стиле «Их разыскивает полиция», и ты идешь и шарахаешься от забора, но потом понимаешь, что это муниципальные депутаты так себя рекламируют, - сказал политтехнолог Сергей Асеев.

Закончилась встреча дискуссионного клуба на позитивной ноте. По данным одного из изданий, три партии – КПРФ, ЛДПР и «Новые люди» якобы хотят объединиться, чтобы дать отпор «Единой России» в Барнаульской городской думе. Однако представители фракции развеяли эти догадки, заверив, что интриг в работе точно никаких не будет. Как заявил председатель реготделения партии «Новые люди»: «Мы будем конструктивно работать на благо города».

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