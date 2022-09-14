В барнаульском зоопарке зебра Василий встретил поцелуями свою невесту, приехавшую издалека

Встреча Василия и Зузу Фото: Сергей ПИСАРЕВ

В барнаульском зоопарке “Лесная сказка” зебра Василий встретил поцелуями свою невесту Зузу, прибывшую издалека. Видео опубликовал на своей странице директор учреждения Сергей Писарев.

- Первое знакомство Василия и Зузу. Девочка приехала в Барнаул из Нижнего Новгорода, - пишет на своей странице Сергей Писарев.

Вместе с зеброй в барнаульский зоопарк приехали корова Хайленда по кличке Маруся и полярная волчица Альба. Напомним, что Василий прибыл из Красноярского края и поселился в барнаульском зоопарке в прошлом году.

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