Одна из самых высокооплачиваемых вакансий в Алтайском крае - программист Фото: Анна СЕМИНА

Исследовательский центр Зарплаты.ру составил топ самых высокооплачиваемых вакансий в Алтайском крае. Работникам готовы платить от 90 до 200 тысяч.

100- 200 тысяч: сборщик кедровой шишки

Так, сборщик кедровой шишки может заработать от 100 тыс. рублей. Как сообщается в объявлении, если работать пять дней в неделю (полные рабочие дни), можно получить 200 тыс. рублей в месяц.

«В тайгу доставят машины Урал, ГАЗ, УАЗ. Работника обеспечат специальными инструментами и одеждой. Проживание - в палатке с баней и печкой», - написано в объявлении.

До 100 тыс. рублей: шиномонтажник и водитель

На сайте Зарплата.ру ищут водителя «КамАЗа» в промышленный холдинг. Ему готовы платить до 100 тыс. рублей. В обязанности входит перевозка сельхозпродукции по краю.

До 100 тысяч рублей готовы платить и шиномонтажнику. Он должен заниматься варкой шин, демонтажем и монтажем колес, балансировкой, правкой дисков и т.д. График работы: три на три дня с 8 до 21 часа, выходные по договоренности.

Боле 100 тыс. рублей: таксист и программист

Крупному ретейлеру требуется PHP-разработчик. Программисту предлагают до 105 тысяч рублей в месяц. Можно работать на удаленке, а для посещения офиса предоставляют автобус. Также работодатель компенсирует питание в столовой.

На зарплату до 128 тыс. рублей требуется водитель такси комфорт-класса. Ему обещают техподдержку и гибкий график. Работать можно как на личном авто, так и на авто компании. Рассматриваются кандидаты без опыта, но стаж вождения должен быть не менее трех лет.

До 90 тысяч: замдиректора

В одну из строительных компаний требуется замдиректора по капстроительству. Ему готовы платить до 90 тысяч рублей в месяц. Важен опыт работы в этой сфере не менее пяти лет. Отмечается, что сотруднику предстоят командировки.

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