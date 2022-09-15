Одна из самых высокооплачиваемых вакансий в Алтайском крае - программист
Фото: Анна СЕМИНА
Исследовательский центр Зарплаты.ру составил топ самых высокооплачиваемых вакансий в Алтайском крае. Работникам готовы платить от 90 до 200 тысяч.
100- 200 тысяч: сборщик кедровой шишки
Так, сборщик кедровой шишки может заработать от 100 тыс. рублей. Как сообщается в объявлении, если работать пять дней в неделю (полные рабочие дни), можно получить 200 тыс. рублей в месяц.
«В тайгу доставят машины Урал, ГАЗ, УАЗ. Работника обеспечат специальными инструментами и одеждой. Проживание - в палатке с баней и печкой», - написано в объявлении.
До 100 тыс. рублей: шиномонтажник и водитель
На сайте Зарплата.ру ищут водителя «КамАЗа» в промышленный холдинг. Ему готовы платить до 100 тыс. рублей. В обязанности входит перевозка сельхозпродукции по краю.
До 100 тысяч рублей готовы платить и шиномонтажнику. Он должен заниматься варкой шин, демонтажем и монтажем колес, балансировкой, правкой дисков и т.д. График работы: три на три дня с 8 до 21 часа, выходные по договоренности.
Боле 100 тыс. рублей: таксист и программист
Крупному ретейлеру требуется PHP-разработчик. Программисту предлагают до 105 тысяч рублей в месяц. Можно работать на удаленке, а для посещения офиса предоставляют автобус. Также работодатель компенсирует питание в столовой.
На зарплату до 128 тыс. рублей требуется водитель такси комфорт-класса. Ему обещают техподдержку и гибкий график. Работать можно как на личном авто, так и на авто компании. Рассматриваются кандидаты без опыта, но стаж вождения должен быть не менее трех лет.
До 90 тысяч: замдиректора
В одну из строительных компаний требуется замдиректора по капстроительству. Ему готовы платить до 90 тысяч рублей в месяц. Важен опыт работы в этой сфере не менее пяти лет. Отмечается, что сотруднику предстоят командировки.
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