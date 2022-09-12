Стали известны предварительные результаты выборов 2022 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Стали известны предварительные результаты выборов 2022 в Барнаульскую городскую думу. По данным ГАС «Выборы» на вечер 11 сентября, победу одержала «Единая Россия». Партия набрала 47,98% голосов избирателей. Соответственно, ее фракция будет иметь подавляющее большинство в БГД.

Результаты выборов 2022 в Барнаульскую городскую думу:

«ЕР» – 47,98%,

КПРФ – 15,49%,

«СР – За правду» – 8,99%

«Новые люди» – 8,41%

ЛДПР – 8,3%,

«Коммунисты России» – 3,57% (2 772),

Партия пенсионеров – 2,86% (2 223),

«Зеленые» – 1,43% (1 113),

«Родина» – 0,51% (395).

- Исходя из результатов, можно сказать, что в Барнаульскую гордуму прошли спикер прежнего созыва Галина Буевич и глава ГК «Союз» Владимир Отмашкин, которые входили в первую тройку списка «ЕР». Мэр Барнаула Вячеслав Франк, возглавлявший список, скорее всего, откажется от мандата. Очевидно, в состав войдет и первая тройка кандидатов от КПРФ: секретарь барнаульского горисполкома Анатолий Барсуков, общественник Юрий Красильников и директор Михайловского завода химреактивов Сергей Немчинов. Скорее всего, по одному мандату достанется и остальным трем партиям, преодолевшим 5%-й барьер, - пишет «Толк».

Также, по предварительным данным, кандидаты партии «Единой России» победили на всех 20 одномандатных округах.

Результаты выборов 2022 в Барнауле по округам:

№1: Марина Понкрашева,

№2: Михаил Разливинский,

№3: Кристина Юстус,

№4: Сергей Струченко,

№5: Дмитрий Мавлютов,

№6: Дмитрий Аганов,

№7: Андрей Солодилов,

№8: Юрий Ряполов,

№9: Дмитрий Денисов,

№10: Роман Ильин,

№11: Дмитрий Абалымов,

№12: Иван Огнев,

№13: Николай Савинский

№14: Дмитрий Ильиных,

№15: Павел Кравченко,

№16: Валерий Касплер,

№17: Вячеслав Перерядов,

№18: Елена Азарова,

№19: Ирина Молчанова,

№20: Виталий Казаков.

Напомним, выборы в Барнаульскую гордуму 2022 проходили 9-11 сентября. При этом явка избирателей была довольно низкой. По данным Алтайского избиркома на 18 часов 11 сентября, в столице региона проголосовали всего 13,6% избирателей – это 71 752 человека.

Что касается всего Алтайского края, то явка на выборах 2022 составила 19,3% (314 306 человек). В городских округах проголосовали 117 228 человек (13,2%). На уровне муниципальных районов и округов на избирательные участки пришли 197 078 человек, или 26,5%. Наиболее активными стали избиратели Родинского района (участие в голосовании приняли 8 586 человек, явка составила 61,2%), Завьяловского района (6 154 человека или 42,2%), Хабарского района (4 575 избирателей или 38,1%).

Точные результаты выборов станут известны позднее.

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