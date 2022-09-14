От Нью-Йорка до Орландо: как 8-летняя барнаульская спортсменка ворвалась в большой теннис

Настя Викулова на турнире в США Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Есть в Барнауле восходящие звездочки большого тенниса, которые уже заявляют о себе на международной арене. В их числе восьмилетняя Настя Викулова.

Вместе со своей мамой Ольгой они побывали в редакции «Комсомолки» и рассказали о том, как оказались по другую сторону океана, и вернулись оттуда с кубками и непередаваемыми впечатлениями.

– Ежегодно в Америке проводят турнир Little Mo. Он существует с 1956 года. Little Mo – это великая теннисистка. В настоящее время его проводит ее дочь. Она лично присутствовала на турнире и общалась с каждым ребенком, поздравляла его, мотивировала, - рассказывает мама юной спортсменки.

Настя Викулова на турнире в США Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Если говорить грубо, то это как «Большой шлем», но для детей. Поэтому очень почетно и престижно выступать на нем. Турнир проводится четыре раза в год в разных штатах. На первом этапе идет внутренний отбор, но и ребята с других стран тоже могут соревноваться: они участвуют в дивизионе «International».

- На турнире присутствовали 52 страны. Это сильнейшие ребята. Плюс еще в том, что там можно сравнить уровень игры вашего ребенка, с другими участниками его же возраста. К примеру, у нас в России турниры проводят для детей от 8 до 11 лет и довольно сложно конкурировать восьмилетнему с 11-летним, - добавляет Ольга.

То, что Настя попала на турнир в Нью-Йорке – настоящая удача. Зимой она пробилась в финал соревнований в Дубае, но как раз из-за сильного возрастного разрыва не смогла стать чемпионом. Однако после этого ее заметили в мире большого спорта: организаторы Little Mo нашли страничку девочки в социальной сети и направили ей приглашение. Родители решили, что упускать такой шанс нельзя.

Уже сейчас Настя зарегистрировать в ITF-рейтинге, где она зарабатывает баллы. В дальнейшем это позволит ей участвовать в престижных международных турнирах.

– Самое трудное – это два полных сета, - рассказывает сама Настя о прошедших в Америке соревнованиях. – Но я долго тренировалась и очень хотела победить. Поэтому выиграла.

В скором времени девочка снова поедет на просмотр в Орландо. Если она хорошо себя покажет, то сможет заявиться на следующий турнир. Пока что все перелеты и прочее оплачивают родители школьницы, хотя первые спонсоры, которые готовы предоставлять юной теннисистке форму уже появились, но пока что от их предложений отказываются, так как есть опасения, что в будущем эти фирмы захотят получить свои вложения обратно.

Настя Викулова на турнире в США Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Президент федерации большого тенниса Алтайского края Евгений Кузнецов подтверждает: пока что ситуация в регионе такая, что именно родителям приходится тянуть на себе бремя финансирования. Спонсоры же и минспорт выделяет деньги на проведение местных турниров (аренда кортов, судейство, мячи, кубки, грамоты).

Кстати, приятно отметить, что на прошедшем турнире организаторы были лояльны, и, несмотря на последние события, не стали политизировать соревнованиях: на церемонии открытия детям разрешили пронести флаги своих стран.

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