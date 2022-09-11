Алтайский минспорт сорвал участие сборной региона в чемпионате России по спортивному туризму

Алтайские спортсмены - многократные победители чемпионатов России, призеры чемпионатов мира Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Руководство министерства спорта Алтайского края сорвало участие команды региона в чемпионате России по спортивному туризму, отказавшись финансировать.

Очередная абсурдная история произошла с подачи регионального ведомства. Абсурдная она хотя бы потому, что изначально минспорт поддерживал команду спортивных туристов. Оно и понятно: редкий случай, когда представители Алтайского края в этом виде спорта не берут медали, а медали – это дополнительные бонусы.

– К этому событию ребята готовились целый год. Тем более в активе уже были призовые места в Кубках России 2015, 2019, 2021 годов, они становились обладателями Кубка 2018 года, взяли «серебро» и «бронзу» в чемпионатах мира по спортивному туризму в дисциплине «маршрут на средствах передвижения» или по-простому автомототуризм, - рассказывает тренер сборной Алтайского края, мастер спорта СССР, мастер туризма международного класса, Заслуженный путешественник России, Виктор Пантыкин. – В апреле месяце в минспорте Алтайского края состоялась встреча руководителя группы Александром Мишуриным с и.о. министра Максимом Рябцевым. Он заверил, что министерство окажет всяческое содействие для участия в чемпионате. Тогда ж была подписана Заявка на чемпионат, сформирована команда, оформлена Маршрутная книжка, группа встала на учет в МЧС (в распоряжении редакции имеются копии заявочных документов, подписанных Рябцевым М.Т. Самый свежий документ датируется 4.07.2022). Но за месяц до старта куратор спорта – Скородоенко Роман и Максим Терентьевич в один голос начали говорить совсем обратное, ссылаясь на какой-то отбор и отсутствие средств.

В этом году с 25 июля по 9 августа сборная Алтайского края должна была пройти поход шестой категории сложности по маршруту: Барнаул – Чистюнька – Петропавловское – Солоновка – Куяган – Туарак – Ильинка – Куваш – пер.Шебалинский – Шебалино – Топучая – пер.Каменное Седло – озеро Теньгинское… и так далее. Финишировать спортсмены также планировали в Барнауле.

Всегда было так, что большую часть затрат энтузиасты-автомототуристы брали на себя. В этот раз было также. Министерству спорта осталось оплатить лишь питание. Казалось бы, не такие великие деньги, но ведомству оказалось проще «забрить» участие в чемпионате.

– Анализируя создавшуюся ситуацию, прихожу к неутешительному выводу - министерство спорта края «неровно дышит» по отношению к спортивному туризму. С его «легкой руки» с 2016 года прекратились краевые мотопробеги в честь Дня Победы по «Программе патриотического воспитания населения РФ». И все под благовидным предлогом: «Вдруг на вас наедет пьяный камазист»… Бред какой-то. Мотопробеги проводились непрерывно с 1981 года и ни одного пьяного камазиста мы не видели, - негодует собеседник.

Это уже не первый случай, когда первые лица спорта идут на попятную. Несколько раз нашим туристам вынужденно уже приходилось переходить в другие регионы и брать медали с ними. Все потому что за пределами Алтайского края у их коллег таких проблем не возникает. И в очередной раз будет досадно, если медали достанутся не родному Алтаю.

В министерстве спорта Алтайского края отказались оперативно прокомментировать сложившуюся ситуацию.

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