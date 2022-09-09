«Я – не женщина-кошка»: Алтайская спортсменка стала призером чемпионата Азии по бодибилдингу

Ирина Красникова с тренером в гостях у "Комсомолки"

Жительница Барнаула Ирина Красникова на прошедшем в Бишкеке чемпионате Азии по бодибилдингу стала бронзовым призером в категории Wellness. По возвращению спортсменка побывала в гостях радио «КП-Барнаул» (106.8 FM) вместе со своим тренером Александром Барбашиным и рассказала, как добилась успеха на международной арене.

– Wellness относительно новая категория, но в России она уже достаточно активно развивается. Wellness – это объемный сильный низ и утонченный верх, - поясняет Ирина.

- Когда только появилась это категория, то про нее говорили, что это недосушенное «бикини», - добавляет наставник спортсменки. – Но на самом деле Wellness – это хорошо развитые мышцы ног без излишков жира. Чтобы было понятно, то можно представить бразильянок. Категория же впервые появилась как раз в латиноамериканских странах. Она оттуда к нам пришла и на сегодняшний день российские девчонки на чемпионатах мира выигрывают.

Ирина Красникова сама в прошлом году на чемпионате мира пробилась в финал, а в этом сезоне, как мы уже знаем, стала бронзовым призером на Азии. К слову, за награды боролись спортсменки из 25 стран!

Стоит отметить, что судьи оценивают не только физическую форму, так что одних только объемных мышц недостаточно. Важно, как спортсменка презентует себя и здесь важно все: от прически и макияжа до цвета купальника.

– Это должна быть эстетическая и грациозная девушка, с красивой кожей, с ухоженным лицом. На сцене она должна подавать себя как королева. Своим стройным шагом она должна демонстрировать свою лучшую спортивную форму. Так что оценивается все в совокупности, - говорит Ирина Красникова. – Чтобы добиться красивого цвета лица надо правильно питаться – это неотъемлемая составляющая. Так что надо следить и за рационом.

Ирина Красникова Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Говоря о своем рационе, спортсменка никакого нового секрета не раскрывает – все достаточно банально – упор на белковую пищу и овощи.

- Все зависит от цели и от того, в какой я форме здесь и сейчас и к чему мы должны прийти, - говорит Ирина.

И когда физически ты полностью готов, главное красиво презентовать себя. В этот момент важно найти правильный образ. Некоторые спортсменки из сезона в сезон что-то меняют в себе: начиная от цвета волос и прически и заканчивая формой купальника. А кто-то наоборот является приверженцем конкретного оттенка и даже рисунка, выложенного из страз.

– Это делается для того чтобы найти себя на сцене, чтобы все смотрелось гармонично, чтобы ее заметили. Представьте, в категории «бикини» на площадку выходят по 40 девочек. Сложно кого-то увидеть, даже имея хорошую качественную форму. А если купальник гармонирует с образом спортсменки, то она выделяется, - говорит бронзовый призер чемпионата Азии по бодибилдингу. – Еще большую роль играет характер спортсменки. Вот у меня, например, больше озорной и яркий характер. Я не женщина-кошка, которая будет ползти по сцене. У меня другой типаж и под него у меня будет другой шаг и уже под него мы выбираем цвет купальника.

Свой образ Красникова нашла еще два сезона назад и пока ей в нем комфортно и гармонично. С каждым годом она все больше влюбляется в категорию, в которой выступает, да и тренер спортсменки Александр Барбашин говорит, что в любой другой категории она не сможет реализовать себя настолько эффективно, как в этой.

- Хочу подчеркнуть, что весь образ спортсменки подбирается под то, чтобы максимально выделить ее преимущества и максимально скрыть недостатки. Также большую роль играет пропорциональность. В каждой категории бодибилдинга свои предпосылки, - говорит наставник спортсменки. – Ира например, никогда не будет «бикини». Выступить-то она, конечно, может, но в призеры не попадет. Бодибилдинг – это спорт визуального обмана. У Иры максимальные предпосылки были именно к Wellness.

Если же вы чувствуете, что тоже хотите выйти на сцену, но не можете определиться с категорией, то специалисты в области бодибилдинга для начала советуют прийти в тренажерный зал к опытному наставнику. Он поможет с выбором в зависимости от вашей формы и физиологических особенностей и предпосылок. При этом возраст практически не играет никакой роли: многие начинают профессионально заниматься после 30-ти. Так что главное желание изменить себя.

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