Александру Кандаурову прочили славу ученого и великолепного детского стоматолога Фото: из личного архива героя(ев) публикации

11 сентября в алтайских сетях появились жуткие кадры автомобильной аварии возле Поспелихи. Рано утром Renault Megane III выехал на встречку и столкнулся с Mitsubishi Fuso. Водитель и пассажир легковушки скончались на месте. Позже появилось сообщение, что на трассе погибли врачи-стоматологи из Барнаула, ехавшие на работу в одну из районных поликлиник.

За рулем Renault Megane III сидел 22-летний Александр Кандауров.

Александру Кандаурову прочили славу ученого и великолепного детского стоматолога Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Вероятно, Саша уснул за рулем, - предполагают приятели, знавшие Кандаурова как ответственного и дисциплинированного человека.

- Это один из лучших студентов, закончил учебу с красным дипломом, поступил в аспирантуру, подавал большие надежды, - рассказывают в ВУЗе.

А архиве студклуба медицинского университета есть снимок, на котором Александр на выпускном рядом с ректором ВУЗа Ириной Шереметьевой перед вручением красного диплома. И ректор, и студент, счастливо улыбаются.

Айдар Ербалин, председатель студенческого клуба АГМУ характеризует Александра как неравнодушного, социально активного студента.

- Он всегда был готов прийти на помощь, работал волонтером-медиком, откликался на все просьбы, - рассказывает Айдар. - Во время ковида развозил лекарства больным людям, проводил лекции в школах и т.д. Для нас известие о трагедии было шоком. Мне позвонила девушка, которая работала с Сашей волонтером, сказала о несчастье…

Второй погибший в ДТП врач-стоматолог - 35-летний Роберт Гартман. Судя по отзывам пациентов, он входил в десятку лучших стоматологов-хирургов Барнаула. У него остался трехлетний ребенок.

Второй погибший в ДТП врач-стоматолог - 35-летний Роберт Гартман Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Еще одной пассажирке легковушки (это была администратор стоматологической клиники) и водителю грузовика госпитализация не потребовалась.

Прощание с Александром Кандауровым состоится в Барнауле 14 сентября с 10.00 до 12.00 по адресу ул. Попова 21а, зал №1.

Редакция «КП»- Барнаул» выражает соболезнование родным и близким погибших.

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