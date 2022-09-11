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Происшествия11 сентября 2022 6:25

Легковушка и грузовик лоб в лоб столкнулись на алтайской трассе

Два человека погибли
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Два человека получили травмы, не совместимые с жизнью

Два человека получили травмы, не совместимые с жизнью

Фото: Олег УКЛАДОВ

Утром 11 сентября в Поспелихинском районе Алтайского края столкнулись легковушка и грузовик.

Как сообщили в полиции, около 6.40 утра на 233 километре федеральной автодороги А-322 «Барнаул-Рубцовск-граница Республики Казахстан» 23-летний водитель Renault Megane 3 выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Mitsubishi Fuso под управлением 36-летнего мужчины.

– В результате дорожно-транспортного происшествия погибли водитель автомобиля Renault Megane и пассажир-мужчина 1987 года рождения, пассажиру-девушке 1999 года рождения оказана медицинская помощь, не госпитализирована, - уточняют в ведомстве.

Водитель грузовика получил незначительные травмы. Госпитализация ему не потребовалась.

Полиция устанавливает обстоятельства аварии.