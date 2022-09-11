Пациентка скончалась в больнице Фото: Олег УКЛАДОВ

11 сентября в Рубцовске скончалась член участковой избирательной комиссии Надежда Сафенрейдер.

– На 72-ом году жизни скончалась наша коллега – член участковой избирательной комиссии избирательного участка N 475 г. Рубцовска с правом решающего голоса Надежда Сафенрейдер, – сообщили в Алтайкрайизбиркоме.

Как стало известно ранее, в 14.55 ей вызвали «скорую» прямо на избирательный участок. Медики оказали ей первую помощь и доставили пациентку в горбольницу №2, где ее госпитализировали в кардиологическое отделение. Спасти Надежду Сафенрейдер не удалось. По предварительной информации, она скончалась от острого инфаркта миокарда, сообщили в минздраве.