Подросших медвежат Редиса и Сюрприза выпустили в дикую природу на Алтае

Во время реабилитации исключалось любое общение Фото: Алтайского государственного природного биосферного заповедника

Из приюта медвежат-сирот Алтайского заповедника выпустили двух воспитанников – Редиса и Сюрприза. Животные подросли и уже готовы к самостоятельной жизни. Подробнее об этом рассказали сотрудники заповедника.

К взрослой жизни в прителецкой тайге зверей готовили по методике Центра спасения медвежат-сирот в Тверской области. Там ежегодно дают шанс на возвращение в дикую природу десяткам медвежат, которые остались без матерей.

– Заповеднику помогали кураторы проекта Сергей и Екатерина Пажетновы, проводившие отбор и проверку медвежат на пригодность к участию в программе реабилитации, так как не каждого медвежонка, прожившего даже небольшое время с человеком в роли живой игрушки, возможно адаптировать к жизни в дикой природе, – рассказали специалисты.

Напомним, медвежата Редис и Сюрприз – братья. Они были найдены в Красноярском крае после того, как их маму убили браконьеры, и малыши остались одни. В естественной среде им грозила бы гибель, но им повезло встретить добрых людей.

Основная цель работников заповедника была в том, чтобы вырастить не домашних животных, а диких зверей со страхом перед человеком. Для этого во время реабилитации исключалось любое общение. Сотрудники заповедника даже использовали одежду без посторонних запахов, она закрывала все открытые участки тела.

С особым вниманием относились к кормлению. С трехразового высококалорийного питания для быстрого роста, к сентябрю медвежат перевели на растительные корма - травы, ягоды, кедровые шишки. Все это они смогут найти в дикой природе. К счастью, у зверей сохранилась настороженность перед незнакомыми запахами и звуками, что повышает вероятность их выживания.

Вскоре по волнам Телецкого озера на теплоходе «Зазеркалье» Редиса и Сюрприза доставили в дикую природу. Для безопасной транспортировки, а также уменьшения стресса при перевозке, и проведения ветеринарного осмотра, вакцинации и бирковании медвежатам ввели седативные препараты.

– Транспортировка проводилась под контролем ветеринарного врача, будущие хозяева тайги хорошо перенесли дорогу и прибыли к одному из самых отдаленных от населенных пунктов мест на заповедном берегу, – отметили сотрудники заповедника.

Они добавили, что после пробуждения и прощального угощения Редис и Сюрприз скрылись среди деревьев, отправившись в новую жизнь.

В заповеднике рассказали, что значимый вклад внесли неравнодушные любители природы, которые перечисляли деньги на помощь животным. Благодаря им купили камеры, средства защиты и корм для медвежат. В будущем планируется переустройство и расширение вольера для создания более комфортных условий реабилитации других питомцев.

Ранее мы подробно рассказывали об истории медвежат Редиса и Сюрприза. Маму малышей застрелили браконьеры, в итоге ее трое детенышей оказались брошены на произвол судьбы. Двух из них удалось спасти и поселить в местном Центре помощи диким животным.

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