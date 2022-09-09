Почему педагоги «ненавидят» детей? В Барнауле обсудили проблемы школьного образования

Заседание дискуссионного клуба «Точка зрения» в Сибирской медиагруппе Фото: Виталий БАРАБАШ

6 сентября в Сибирской медиагруппе на заседании дискуссионного клуба «Точка зрения» обсудили проблемы школьного образования. В мероприятии приняли участие родители, представители власти, спорта, учителя и директора школ, психологи и общественники.

Одна из основных проблем, по мнению участников клуба, - непомерная нагрузка на учителей и большое количество детей в классе.

Дмитрий Оскорбин Фото: Виталий БАРАБАШ

- Школа излишне перегружена, учителю нужно выполнять слишком много показателей, вместо работы с детьми учитель вынужден заниматься бумажной работой, - сказал Дмитрий Оскорбин, педагог-математик, руководитель центра развития «Грани».

На индивидуальную работу с учеником попросту не хватает времени. Педагог признался, что когда преподавал в классе, где более 30 человек, то приходилось «забирать» внеурочное время. Но так, как он, готовы делать далеко не все учителя.

При этом из школьной программы нельзя исключать предметы. Такое мнение в частности высказала директор школы №52 Татьяна Пономарева. На ее взгляд, образование должно быть комплексным и многоплановым.

- Я бы лучше изменила подход к формам преподавания, но не само содержание. Нужно обеспечить каждого ребенка компьютером и виртуальными очками и так далее. Сейчас ребенок берет телефон, и у него мир на ладошке. Хотелось бы, чтобы мир на ладошке был и в школе. Но пока школа отстает от этого, - с сожалением заметила директор.

Александр Молотов Фото: Виталий БАРАБАШ

Проблемы в алтайских школах наблюдаются не только с оснащением. Председатель комитета по образованию и науке в АКЗС Александр Молотов сообщил, что в регионе 400 зданий находятся в аварийном состоянии. И власти впервые в этом году на их ремонт выделили более 5 млрд рублей, что позволило отремонтировать 90 школ. Но даже такими темпами нужно еще 4-5 лет, чтоб привести школы в нормативное состояние. Но самая основная задача – поднятие зарплаты педагогам.

- Если педагог приходит в школу, а у него в голове вопрос: чем кормить семью и как платить ипотеку, то ему не до детей. У нас только в последние два года зарплата учителей начала расти опережающими темпами. А до этого мы держали учителей в черном теле, - сказал Александр Молотов.

Андрей Степурко Фото: Виталий БАРАБАШ

Когда участники клуба подняли тему непомерной нагрузки на детей и их мотивированности, слово взял тренер, председатель комиссии по развитию добровольчества, патриотическому воспитанию Андрей Степурко. Он поделился историями из жизни:

- Я общался со многими успешными ребятами. И что я заметил: их мамы тоже были успешными. Они поддерживали ребенка, сопровождали его в делах, и максимально (!) нагружали его действиями, которые в дальнейшем привели к успеху. У меня есть один 33-летний знакомый, заслуженный мастер спорта, руководитель бизнеса в Горном Алтае, Европе, Америке. И за это он благодарит маму. Она была директором дома творчества. И мой знакомый обошел там все кружки и спортивные секции. У него сформировалась тяга к действию и желание реализации себя. Теперь его просто «прет» от работы. Он не может остановиться и кайфует от этого!

Наталья Мжельская Фото: Виталий БАРАБАШ

На круглом столе неоднократно затрагивалась тема взаимоотношений учителей и учеников. Многие отмечали, что педагоги неуважительно относятся к детям, а некоторые их даже «ненавидят».

- Присутствует просто тотальное неуважение к детям. У педагогов такой способ мотивации: у тебя ничего не получится, если не будешь учиться, единственный твой путь - предлагать пакеты в «Марии-Ра». А вербальная агрессия со стороны учителя – это единственный способ дисциплины, - отметил жительница Барнаула Наталья Мжельская, которая сама работает в сфере образования.

Она видит проблему в том, что учителя просто-напросто загружены под завязку, им приходится заполнять кучу бумаг, и идет эмоциональное выгорание.

- Создается ощущение, что педагоги никому не нужны, кроме проверяющих и контролирующих органов. Но они должны видеть, что в них заинтересованы. И тогда агрессии не будет, - считает женщина.

В защиту учителей выступил отец выпускника 2022 года барнаулец Александр Зайцев.

Александр Зайцев Фото: Виталий БАРАБАШ

- Учителя в гимназии, где учился мой сын – святые люди, перед которыми я готов снять шляпу, встать на колени и благодарить за то, что в таких тяжелых условиях стараются много сделать для детей. Они и разговаривали индивидуально, и советы давали, и переживали, и на родителей выходили. И не надо учителя делать крайним, надо еще смотреть на родителей. А родителям следует в детях воспитывать уважению к педагогам, – высказал свое мнение мужчина.

Ольга Кузнецова Фото: Виталий БАРАБАШ

Уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Кузнецова обозначила еще одну проблему: недостаток внимания к детям, которые с трудом осваивают общеобразовательную программу.

- У них это происходит в силу самых разных причин. Например, у ребенка в первом кассе может быть недоразвит фонетико-фонематический слух, поэтому он может писать с проблемами. И система должна быть четко настроена, чтобы выявлять причины и организовывать коррекционную работу. Для этого не так давно в крае началась работа по возобновлению психолого-педагогических консилиумов, - сказала Ольга Кузнецова.

Инна Борисенко Фото: Виталий БАРАБАШ

Представители школ высказали свое мнение и по поводу семейного образования. Напомним, на мероприятии присутствовали родители, которые перевели детей на домашнее обучение.

По словам директора школы №132 Инны Борисенко, такая форма образования подходит тем детям, которые сильно замотивированы и имеют поддержку родителей. Либо тем, кто участвует в спортивных соревнованиях, или, например, часто выезжает за границу с родителями в командировки. Однако не стоит забывать, что ребенку однозначно нужна социализация. Только в детском коллективе он может научиться выстраивать отношения.

Татьяна Пономарева добавила, что есть дети - интроверты, а есть экстраверты. И экстраверты социально ориентированы и не могут без общения, которое дает им школа.

Татьяна Пономарева Фото: Виталий БАРАБАШ

В конце мероприятия участники коротко озвучили свои предложения по улучшению качества школьного образования:

- Уделять внимание кадровым вопросам, вкладывать в учителей, поднимать престиж профессии.

- Поднимать уровень экономического базиса в сфере образования.

- Учителям и родителям быть более терпимыми в отношении друг друга, находить точки соприкосновения.

- Создать государственную комплексную поддержку для проблемных детей.

- На уровне государства поддерживать инициативы по открытию частных школ.

- Снизить нагрузку с педагогов в части бумажной работы.

- Сделать акценты на индивидуальный подход, творческое развитие, различные методы и способы образования.

- Выстроить отношения учеников на домашнем обучении со школой. Создать библиотеку учебников для детей на домашнем обучении (сейчас родители их покупают сами, и это дорого).

- В классы принимать по 15 детей.

- Ну, и, наконец, с уважением и любовью относиться к каждому ребенку.

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