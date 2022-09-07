Шалтай-болтай и чехарда с учителями: почему барнаульские родители переводят детей на семейное обучение

Заседании дискуссионного клуба «Точка зрения» в Сибирской медиагруппе Фото: Виталий БАРАБАШ

Один из главных трендов современности – переход на семейное образование. Это когда ребенок учится дома, а аттестацию проходит в школе. Явление становится массовым, в том числе и в Барнауле. На заседании дискуссионного клуба «Точка зрения» в Сибирской медиагруппе родители рассказали, почему они выбрали заочное образование для своих детей, в чем его плюсы и трудности.

Большие классы – большая проблема

- Моя 15-летняя дочь третий год находится на семейном обучении, на этот формат мы перешли после седьмого класса, - рассказывает жительница Барнаула Жанна Михиенко. - Этому способствовал комплекс причин. И одна из основных – то, что образование очень изменилось. Если мой первый сын (ему сейчас 22 года) учился в классе с 22 учениками, то дочь – с более чем 30 учениками.

По мнению женщины, большие классы – это большая проблема для школы. Учитель попросту не в состоянии вести диалог с каждым учеником - на это не хватит времени.

- Невозможно научить ребенка чему-то в таком коллективе. Только при очень жесткой дисциплиной – все молчат, я говорю. И тут возникает еще одна проблема – невосприятие критики: есть только одна точка зрения учителя, и она правильная. Разнообразие мира уходит. А ребенок должен высказывать и свою точку зрения. Но этого школа просто не дает делать, она не выносит альтернативного суждения, не учит ребенка размышлять.

Жанна Михиенко Фото: Виталий БАРАБАШ

По мнению Жанны Михиенко, школьные программы сами по себе неплохие. Однако вопрос в том, как они преподаются. Учителя и дети перегружены, дается очень много заданий, при этом не расставляются акценты и приоритеты.

- Плюсы семейного образования - это самостоятельность, возможность идти в индивидуальном темпе и графике. Однако все это организовать для ребенка должны родители. Я, например, занимаюсь с дочерью сама. Каждый взрослый в состоянии справиться с образовательной программой. Да, это требует массу усилий, но у меня несколько образований, я сейчас учусь в аспирантуре, поэтому понимаю, как учат в школе – это научный подход к жизни. Это не просто сходить с ребенком в зоопарк и освоить биологию, - пояснила участница дискуссионного клуба.

По ее словам, усилия не проходят даром: после перехода на заочный формат у девочки значительно улучшились показатели в учебе.

«Учителей нет, терпите»

Другая жительница Барнаула Ольга Козодой не согласна, что родители, переведя детей на семейное обучение, должны сидеть вместе с ними. На ее взгляд, обучение – это зона ответственности ребенка. Он должен быть самостоятельным.

Ольга перевела сына на семейное обучение после начальной школы.

- Начальная школа была шикарной. Сын «щелкал» математику, как орешки. Все спрашивали, как он это делает? А я отвечала, что не знаю, спросите у него. В пятом кассе начался шалтай-болтай, смена учителей. Пришли «девочки» из института, которые сами ничего не знают и пишут с ошибками. Нам сказали – учителей нет, терпите. Класс 30 с лишним человек… Также нам сказали, что не смогут дать сыну ту математику, которая ему нужна, иначе все остальные отстанут, - говорит Ольга.

Ольга Козодой Фото: Виталий БАРАБАШ

Мальчику нужна была олимпиадная математика, а не география, которой, по мнению мамы, в школе нагружали под завязку. С таким режимом невозможно было нанять репетитора. В итоге семья приняла решение уйти на заочное обучение.

- Дома мы учились на одни пятерки. Плюс дополнительно смогли взять репетитора по математике и по английскому. Сдавали олимпиаду, ребенок догнал английский язык… Его уровень был значительно выше, - рассказывает участница дискуссионного клуба.

Ольга категорически против образования в обычной школе. Свою младшую дочь с пятого класса она собирается перевести в частную (домашнее обучение не подойдет, так как ребенок экстраверт). И одна из причин – отношение к ребенку.

- В частной школе меньше детей, не будет чехарды с учителями. И там моего ребенка будут уважать. Я знаю, что себе позволяют учителя, особенно старшего возраста. С ребенком не считаются, с его мнением, с его особенностями. А для меня главное, чтобы ребенок чувствовал себя человеком, - отмечает мать.

«Убивают» мотивацию

Президент Алтайской краевой общественной организации поддержки семейного образования «Альтернатива» Елена Степанова занимается с детьми, которые перешли на заочное обучение. Своего сына сразу после первого класса она также перевела на дом.

- Мой ребенок одаренный. Но на тот момент была всего одна школа для одаренных детей в Москве, и попасть туда не получилось, - объясняет Елена причину перевода. – В нашем классе было 33 человека на 35 квадратных метров. То есть на ребенка приходилось чуть больше квадратного метра. В таких условиях невозможно свободно дышать и двигаться, а про развитие вообще речи нет.

Одним из главных минусов школьного образования участница дискуссионного клуба считает то, что учителя «убивают» в ребенке мотивацию.

Елена Степанова Фото: Виталий БАРАБАШ

- Мотивация – это движение. Дети двигаются, развиваются. Это их естественная потребность. А когда мой ребенок пришел в 1 класс и начал «бежать» вперед, его остановили и сказали – на надо, делай только то, что тебе задали. Таким образом, у сына за год очень мощно отбили мотивацию. И мы получили хорошего, послушного, социализированного ученика, который делал только то, что ему задавали, - рассказывает жительница Барнаула.

После перевода на домашнее обучение, по ее словам, дела пошли в гору: Дельфийские игры, золотая медаль… Ребенок учится с радостью и удовольствием.

- Школа – это «фабрика». Во время урока нельзя разговаривать даже с соседом по парте. Они хотят все отвечать хором, а им нельзя. Детей вообще не спрашивают, что они хотят. Им говорят, вы будете сегодня делать то-то. А ребенку интересно другое. И иногда хочется сказать: не мешайте делать детям то, что они хотят! – резюмировала Елена Степанова.

Отметим, что на заседании дискуссионного клуба прозвучали и альтернативные точки зрения в поддержку школьного образования. Продолжение следует.

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