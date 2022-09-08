В Барнауле в августе подорожали квартиры на вторичке

Стоимость квартир в новостройках не изменилась Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле в августе подорожали квартиры на вторичном рынке жилья. Цена квадрата поднялась с 85 до 85,9 тыс. рублей. В целом в ценовой политике на рынке недвижимости наблюдается стагнация. Подробности рассказали на сайте Алтайского портала недвижимости.

- Больше всего дорожали студии, особенно в центре и приближенных микрорайонах. Очевидно, собственники задирают стоимость в надежде продать сейчас квартиры студентам, со стороны которых растет спрос. Но в большинстве локаций особых изменений не наблюдается, особенно, что касается больших квартир, - уточняют на сайте.

Отметим, что на вторичке за последние полгода стоимость квадрата в среднем составила 85 тысяч рублей. Рост цен специалисты не прогнозируют, это связано с ипотечными ставками, которые резко выросли в марте. Сейчас они снижаются, но покупательский спрос существенно не растет.

Стоимость квартир в новостройках не изменилась. Цена квадрата в августе составила 102 тыс. рублей.

- Вместе с тем немного отыграли цены на комнаты - квадратный метр в среднем опустился с 62 до 61 тыс. рублей. Однако, в отдельных сегментах наблюдались резкие скачки. В основном это тоже районы, приближенные к центру, где малогабаритное жилье сейчас наиболее востребовано, - отмечают на сайте.

Немного подорожали частные дома и коттеджи. Один квадратный метр увеличился в цене с 56 до 56,8 тыс. рублей. Стоимость коммерческой недвижимости, по данным портала, не изменилась. Средние цены в августе остались на уровне 38,7 тыс. рублей за квадрат.

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