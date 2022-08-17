Эксперт рассказала, какие квартиры сейчас выгодно покупать в Барнауле

Благоприятно на спрос повлияли финансовые инструменты, которые предоставили застройщики Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле в июле произошло оживление в области ипотечного кредитования. Спрос вырос после долгого затишья весной, связанного с высокими процентными ставками. О тенденциях на рынке недвижимости в данном сегменте «Комсомолке» рассказала барнаульский риелтор Оксана Клипенштейн.

Со слов эксперта, сейчас преобладает интерес на квартиры в новостройках для жизни, а не для инвестиций. Благоприятно на это повлияли именно финансовые инструменты, которые предоставили застройщики. Например, субсидированная процентная ставка для всех граждан – 4,8%, для семей с детьми – 3,8%. При этом чаще всего ремонт в квартире от строительной компании уже входит в первоначальную стоимость жилья:

- Сейчас для многих семей стало доступно жилье с ремонтом. Пользуются спросом «семейные» квартиры, то есть «двушки» и «трешки». Это связано и с тем, что низкая процентная ставка действует на весь период ипотечного кредитования, - отмечает Оксана Клипенштейн.

При этом важно подчеркнуть, что на данный момент нет фиксированного снижения цен на новостройки. На вторичном рынке ситуация обратная. В этом сегменте можно отметить снижение цен, чем и обусловлен спрос. Со слов риелтора, продавцы приспосабливаются под возможности покупателей. Однако процентная ставка на вторичное жилье остается высокой – около 10%.

- Представьте, на вторичном рынке, например, квартира стоит 3,5 млн рублей, нужно внести первоначальный взнос – 550 тысяч рублей. Выплачивать ипотеку нужно будет 30 лет, при этом сумма ежемесячного платежа составит почти 26 тысяч рублей. На первичном рынке за квартиру с такой же стоимостью и первоначальным взносом, но при более низкой процентной ставке ежемесячный платеж составит 15,5 тысяч рублей. Следовательно, можно сделать вывод, что спрос сейчас все же больше двигается в область первичного рынка, - говорит риелтор.

Но и на вторичку тоже есть спрос. Все зависит от запроса и возможностей покупателей, исходя из цен и ежемесячного платежа. Например, есть те, кто покупает в ипотеку студию с ремонтом в новостройке за 2,9 млн рублей, а кто-то в соседней «хрущевке» выбирает за 3,15 млн рублей «трешку», в которой нужно делать ремонт после прежних хозяев. Для тех, кто только собирается брать ипотеку, специалист советует следующее:

- Выгоднее брать ипотеку по низкой ставке, покупая жилье именно в новостройках. Сейчас есть выгодные ставки от 0,01 и 0,1% и 4,3%. К тому же новое жилье всегда ликвиднее, можно не только жить в комфорте, но и легко его продать, прирастив свой первоначальный взнос, - говорит Оксана Клипенштейн.

Ранее мы писали, как изменились цены на недвижимость в Барнауле. Одна из ярких тенденций – подорожание комнат. В первую очередь, связано именно с сезонным, а именно «студенческим» спросом.

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