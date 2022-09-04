На Алтае огонь уничтожил деревянное здание школы, построенное в прошлом веке

Вечером 4 сентября в небольшом селе Мендур-Сокон Усть-Канского района республики Алтай загорелась средняя школа. В деревянном здании, построенном в прошлом веке, обучались 57 детей. Благо, ЧП произошло в воскресенье, и никого из людей там не было.

- Сообщение о пожаре поступило в 17.31. На место прибыли 20 человек и шесть единиц техники. Причина устанавливается. Погибших и пострадавших нет, - рассказали в республиканском ГУ МЧС.

По одним данным, здание возвели еще в 60-е годы прошлого столетия, по другим, оно было построено в 1987 году. Школа входила в план по капитальному ремонту на 2023 год (по программе «Модернизация школьных систем образования»).

Пожар в здании школы в Республике Алтай 4 сентября 2022 Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай

- Всего в селе в двух школах (начальной и средней) обучается 130 детей, из них в средней – 57. Глава Республики Алтай Олег Хорохордин поручил Министерству образования и науки и администрации Усть-Канского района принять исчерпывающие меры для того, чтобы учебный год для детей продолжился в штатном режиме, - сообщил Михаил Максимов, замруководителя аппарата главы и правительства Республики Алтай, пресс-секретарь главы.

Власти сейчас рассматривается варианты размещения детей в зданиях начальной школы и досугового центра.

Пожар в здании школы в Республике Алтай 4 сентября 2022 Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай

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