Салют в День города в Барнауле 2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле вечером 3 сентября, в День города, прогремел праздничный фейерверк. Посмотреть яркое шоу пришли сотни барнаульцев.

Горожане заполонили всю площадь Сахарова, а также соседнюю площадь Советов и ближайшие улицы. В 22 часа, когда небо озарили первые вспышки, барнаульцы начали громко хлопать в ладоши, свистеть и восторженно кричать.

Фейерверк продолжался семь минут. В это время у сцены на пл. Сахарова произошел инцидент – с одной из горожанок случился приступ эпилепсии. Очевидцы вызвали «скорую» и позвали полицейских.

Напомним, что днем 3 сентября в День города в Барнауле 2022 на улицах тоже было многолюдно. На площади Сахарова состоялась программа «Барнаул спортивный — город чемпионов», творческий концерт и финал конкурса «Мисс Барнаул — 2022». На пешеходной улице Мало-Тобольской - большой гастрономический фестиваль, в парке «Центральный» - фестиваль национальных культур «Единой семьей в Барнауле живем». Праздничные площадки работали во всех районах города, привлекая сотни горожан.

Салют в День города в Барнауле 2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Салют в День города в Барнауле 2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Салют в День города в Барнауле 2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Салют в День города в Барнауле 2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Салют в День города в Барнауле 2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Салют в День города в Барнауле 2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Салют в День города в Барнауле 2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Салют в День города в Барнауле 2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Салют в День города в Барнауле 2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Салют в День города в Барнауле 2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Салют в День города в Барнауле 2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Салют в День города в Барнауле 2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Салют в День города в Барнауле 2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Салют в День города в Барнауле 2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Салют в День города в Барнауле 2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Салют в День города в Барнауле 2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Салют в День города в Барнауле 2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Салют в День города в Барнауле 2022 Фото: Олег Укладов

Салют в День города в Барнауле 2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

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