Легендарное барнаульское “Метро”, огромная раскраска и гастрофестиваль: как проходит День города 2022

День города Барнаула 2022
Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА
В субботу, 3 сентября, в Барнауле празднуют 292-летие краевой столицы. Как сообщают корреспонденты “Комсомолки” с мест событий, на улицы вышли тысячи людей. В разных районах краевой столицы проходят праздничные мероприятия, но традиционно больше всего развлечений предлагают в центре города.
День города Барнаула 2022
Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА
Главной праздничной площадкой является площадь Сахарова. Как рассказывает наш корреспондент, на площади собралось много спортсменов, участвующих в программе «Барнаул спортивный — город чемпионов».
День города Барнаула 2022
Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА
На сцене прозвучали поздравления и прошло награждение юных спортсменов Барнаула. Там проходят различные соревнования. На концертной площадке выступают коллективы города.
День города Барнаула 2022
Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА
На пешеходной улице Мало-Тобольской проходит большой гастрономический фестиваль. Также ярмарка прошла в Парке спорта им. А.Смертина Индустриального района. Гости оценили ассортимент из кондитерских, колбасных и сырных изделий, а также шашлык, плов, пироги напитки от местных производителей.
День города Барнаула 2022
Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА
В парке “Центральный” прошел фестиваль национальных культур “Единой семьей в Барнауле живем”. Барнаульцев поздравили с праздником губернатор Алтайского края Виктор Томенко, глава краевой столицы Вячеслав Франк и зампред Совета Федерации Андрей Турчак.
День города Барнаула 2022
Фото: Марина КОЧНЕВА
День города Барнаула 2022
Фото: Марина КОЧНЕВА
День города Барнаула 2022
Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА
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