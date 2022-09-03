Легендарное барнаульское “Метро”, огромная раскраска и гастрофестиваль: как проходит День города 2022

День города Барнаула 2022 Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

В субботу, 3 сентября, в Барнауле празднуют 292-летие краевой столицы. Как сообщают корреспонденты “Комсомолки” с мест событий, на улицы вышли тысячи людей. В разных районах краевой столицы проходят праздничные мероприятия, но традиционно больше всего развлечений предлагают в центре города.

День города Барнаула 2022 Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

Главной праздничной площадкой является площадь Сахарова. Как рассказывает наш корреспондент, на площади собралось много спортсменов, участвующих в программе «Барнаул спортивный — город чемпионов».

День города Барнаула 2022 Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

На сцене прозвучали поздравления и прошло награждение юных спортсменов Барнаула. Там проходят различные соревнования. На концертной площадке выступают коллективы города.

День города Барнаула 2022 Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

На пешеходной улице Мало-Тобольской проходит большой гастрономический фестиваль. Также ярмарка прошла в Парке спорта им. А.Смертина Индустриального района. Гости оценили ассортимент из кондитерских, колбасных и сырных изделий, а также шашлык, плов, пироги напитки от местных производителей.

День города Барнаула 2022 Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

В парке “Центральный” прошел фестиваль национальных культур “Единой семьей в Барнауле живем”. Барнаульцев поздравили с праздником губернатор Алтайского края Виктор Томенко, глава краевой столицы Вячеслав Франк и зампред Совета Федерации Андрей Турчак.

День города Барнаула 2022 Фото: Марина КОЧНЕВА

День города Барнаула 2022 Фото: Марина КОЧНЕВА

День города Барнаула 2022 Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

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