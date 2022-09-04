Продавец секс-шопа рассказала всю правду об интимных предпочтениях барнаульцев (18+)

По словам продавца, секс-шопы 2002-го и 2022-го кардинально ничем не отличаются Фото: Вера Березовская

Жительница Барнаула Елена (имя изменено – прим. ред.) работает в магазине интимных товаров уже 20 лет. Уж кто-то, а она точно все знает о предпочтениях горожан. В откровенном разговоре с «КП» женщина рассказала, как выглядит типичный покупатель товаров для взрослых, о чем врут клиенты, а также поделилась историей задержания грабителя-извращенца.

На проспекте Ленина секса не было

Елена работает продавцом в секс-шопе с 2002 года. Ее магазин расположен в центре Барнаула, но укромно спрятан на малолюдном участке. Такое место выбрано неслучайно.

– Тогда существовал запрет на размещение магазинов интим-товаров на красной линии. По закону открыть точку на Ленинском нельзя было. Нравы были другие, - говорит Елена.

Тем не менее, магазин не испытывал дефицита в покупателях. Кому было нужно, знали, на какую улицу свернуть, чтобы разнообразить интимную жизнь. По словам героини, в 2000-х спрос был просто бешеный. В то время они работали с напарницей вдвоем в одну смену, дверь магазина не успевала закрываться.

– Даже кофе не успевали хлебнуть! - вспоминает женщина.

Сейчас покупателей стало гораздо меньше, в смену работает только один продавец. Связано это с конкуренцией. Часть клиентов перешли на интернет-площадки. Хотя по-прежнему многие предпочитают делать покупки в стационарных магазинах. Одним обязательно нужно все проверить наощупь, у других нет времени ждать доставку товара. Также частенько заглядывают пенсионеры, у которых нет доступа в интернет.

Типичный клиент

Да, пенсионеры тоже любят добавить перчинку в интимную жизнь. Нередко в магазин приходят мужчины очень даже преклонного возраста.

– Пока могут ходить – ходят. Я думаю, часто пенсионеры прибегают к дополнительной помощи, когда остаются одни. Пока есть партнер, им этого не надо. А когда кто-то из пары умирает, другой пытается восполнить это, – рассуждает продавец.

Но типичный клиент секс-шопа, со слов собеседницы, это все же мужчина средних лет. Женщины почему-то заходят не так часто.

Секс-прогресс

Что касается ассортимента, то сейчас выбор гораздо шире. Технический прогресс проник и в секс-игрушки. 20 лет назад фаллоимитаторы были более примитивны. Тогда уже в продажу поступили вибраторы на батарейках, но они не сравнимы с современными по функционалу.

Еще одно отличие – порнофильмы. В начале 2000-х они продавались на кассетах. Сейчас львиную долю зрителей забрал интернет, но в магазине до сих пор продаются DVD-диски.

– Диски покупают для бань и саун, кто-то берет в дорогу, ну и пенсионеры приходят за ними, так как не сидят в интернете. А некоторые просто коллекционируют DVD , – говорит собеседница.

По словам Елены, секс-шопы 2002-го и 2022-го кардинально ничем не отличаются, как и предпочтения барнаульцев. Люди покупают абсолютно все и нельзя выделить что-то одно. В ходу и игрушки, и костюмы, и БДСМ-инвентарь, и всевозможные гаджеты. Интимная жизнь горожан крайне разнообразна.

О чем люди врут

Продавцам интим-магазинов приходится работать с разными типами клиентов. Некоторые очень раскрепощенные и открыто говорят о своих сексуальных предпочтениях и запросах, но есть и крайне стеснительные персонажи.

– Когда люди стесняются, то часто врут, что покупают не для себя, - говорит продавец. – Но всегда понятно, что это для них самих. Еще, когда смущаются, то люди часто молчат или наоборот сразу говорят, что в таком магазине первый раз и им некомфортно.

Иногда покупатели приносят рисунки – когда понимают, чего хотят, но не знают, как это называется.

Елена говорит, что сейчас спрос немного снизился в связи с началом учебного года. Обычно продажи падают в период жары, а также когда люди садят или копают картошку. А самый высокий спрос на эротические товары перед праздниками – перед Новым годом, 8 марта и особенно накануне 14 февраля.

Задержание грабителя-извращенца

Нередко в интим-магазин заходят просто поглазеть. Причем зачастую это могут быть не самые благополучные социальные элементы или психически нездоровые люди. Даже во время нашей беседы заглянул мужчина полубомжеватого вида, явно под мухой, который не собирался ничего покупать. Он оглянулся, пошатнулся и вышел.

Такие, по словам Елены, захаживают почти каждый день. Но обычно они вполне безобидны, ничего криминального за все ее годы работы не происходило, за исключением совсем недавнего визита грабителя-извращенца.

Днем в магазин зашел мужчина лет 45-ти. Он потребовал деньги из кассы, но на самом деле его интересовало другое – интим-товары. Мужчина был без оружия и не прикрывал лицо маской.

– Он был какой-то неадекватный. Никуда сбегать не собирался. Алкоголем от него не пахло, – рассказывает Елена.

Женщина не растерялась: она нажала тревожную кнопку, прошмыгнула мимо грабителя и закрыла его в магазине снаружи на ключ. Пока ехала полиция, мужчина был заперт внутри. Однако, по всей видимости, такое заточение ему даже понравилось. Для виду он покопался немного в кассе, но там лежала небольшая сумма.

– Ему ведь были интересны вовсе не деньги, а вот это вот все (показывает на интим-товары, - прим. ред.). Он разбросал нижнее белье, брал диски с фильмами, – рассказала женщина.

Однако побыть долго в эротическом раю ему не удалось. Кайф обломала полиция. Грабителя заковали в наручники и повезли в участок.

Кстати

С середины июля в Сибири увеличился спрос на интимные товары, сообщает biz360. Большинство покупателей интересуются интимной косметикой, аксессуарами и БДСМ-атрибутикой.

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