У женщин Барнаула - бум на дизайн промежности

В Барнауле – бум на гинекологические процедуры красоты или, как это можно сейчас назвать, дизайн промежности.

- Последнее время количество запросов постоянно растет, - делится Ася Яковлева, барнаульский гинеколог-репродуктолог. – Если 6 лет назад, когда я только пришла работать, делала 3 процедуры в год, то сейчас - 5-6 в неделю.

Одними из частых запросов, с которыми женщины приходят, по словам врача, являются возрастные изменения промежности. Причем, некоторые проблемы надуманы женщинами: «а мне подружка посоветовала», «я прочитала» и, самое печальное - «партнер сказал».

- Недавно пришли две пациентки, их подруга сделала одну из подобных гинекологических процедур и осталась довольна. Девушки решили, что им 100% нужно то же самое. В итоге оказалось, что объективных показаний не было ни у одной, ни у другой. Я их в этом убедила, показала все, они очень довольные, собой в первую очередь, ушли – рассказывает Ася. - Врачи, занимающиеся эстетическими аспектами, пластической хирургией, косметологией, подходят к подобным вопросам со стороны удобства клиента – а комфортно ли живется человеку? Если человек чувствует себя неполноценным, некрасивым, и из-за этого у него нарушается сексуальное здоровье, то, однозначно, проблемой стоит заниматься.

Топ самых популярных процедур

Отбеливание промежности

Для отбеливания промежности и заднего прохода делается химический пилинг. Эта процедура носит чисто эстетический характер.

- При этом врач должен обращать внимание на причины потемнений. Чаще всего бывает так, что женщине нужно не пилинг делать, а исключать недостаток гормонов щитовидной железы, патологическую повышенную выработку пролактина, сахарный диабет. Избыточная масса тела тоже ведет к гиперпигментации промежности, - поясняет доктор.

Плазмолифтинг и гели

Плазмолифтинг – это введение в кожу микродоз собственной плазмы. Процедура имеет как эстетический, так и медицинский аспект.

- При некоторых заболеваниях вульвы женщина удручена тем, что это некрасиво выглядит, а мы, врачи, понимаем, что это нужно лечить, иначе потом будут проблемы, - говорит Ася Яковлева.

Также используется введение объемообразующих гелей, филлеров на основе гиалуроновой кислоты. Они не являются препаратами первой линии выбора, но в ряде случаев попадают в точку.

Амбулаторные хирургические процедуры

Один из видов хирургического вмешательства без госпитализации - лазерные процедуры. Например, обработка стенок влагалища.

- Профилактически этот процесс имеет очень хороший эффект, особенно, когда мы говорим об опущении стенок влагалища у женщин после родов, в период менопаузы. Также используется на начальных стадиях недержания мочи. Отлично подойдет для женщин, которые не хотят идти на оперативное лечение или имеют противопоказания по оперативному лечению, - рассказывает доктор.

Удаление части малых половых губ должно выполняться только по показаниям, если есть деформация, натирание, травматизация, рецидивирующие воспалительные процессы не в стадии воспаления.

Есть разные процедуры, которые улучшают качество сексуальной жизни - устранение зияния промежности. Женщины просят сузить вход во влагалище и убрать дискомфорт (попадание воздуха, не чувствуют партнера).

Стационарные хирургические процедуры

Они выполняются под общим наркозом либо с помощью спинальной анестезии. Это более серьезные, восстановительные процедуры: ушивание стенок влагалища, сужение влагалища специальными нитями, операция, обеспечивающая поддержку уретры.

- В некоторых ситуациях женщинам перед проведением такого рода процедур необходима консультация психолога или даже психотерапевта, а также сексолога, потому что далеко не все проблемы реальны. Строение половых органов влияет на многие медицинские вещи, но надо всегда разговаривать индивидуально. Тут такая грань сексологии, психологии, гинекологии, урологии, - говорит доктор.

Кстати

О мужских процедурах

Муж Аси - Андрей Яковлев, кандидат меднаук, врач уролог-андролог - рассказывает, что у мужчин количество запросов на дизайн гениталий тоже увеличивается. За счет менталитета и характера мужчин, это больше медицинские процедуры, нежели эстетические.

- Например, актуальны для исправления рубцовые изменения, врожденные аномалии, травмы, вопросы увеличения объема и массы органа, – говорит врач. – Мужчины со всеми проблемами обращаются к урологу.

Процедуры, часто использующиеся у мужчин - уколы красоты, плазмотерапия, увеличение и расширение гениталий с помощью объемообразующих гелей и стимуляции клеточного обновления.

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