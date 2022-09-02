На День города в Барнауле подготовили насыщенную программу Фото: Олег УКЛАДОВ

Помимо традиционных мероприятий в этом году в афише празднования Дня города 2022 в Барнауле появились новинки. Это выступление чеченского ансамбля, ярмарка малых производств и открытие «метро». Расскажем о каждом чуть подробнее.

Барнаульский метрополитен

На День города 2022 в Барнауле наконец-таки заработает метро. Правда, пока что вымышленное. Власти города решили обыграть популярную городскую легенду и стилизовать под метрополитен фотозону, которую разместят на барнаульском Арбате. Горожане смогут сфотографироваться у входа на станцию «Мало-Тобольская».

Масштабная ярмарка

В этом году на День города впервые проведут масштабную ярмарку малых производств, которая пройдет в парке «Изумрудный» 3 сентября с 9.00 до 19.00 часов.

На ярмарке представители малого и среднего бизнеса продемонстрируют свою продукцию. Среди них – производители одежды, товаров для новорожденных, игрушек, бытовой химии, молочной, мясной и рыбной продукции, кондитерских изделий, меда и многого другого.

Также на ярмарке барнаульцев познакомят с различными видами ремесел: керамикой, гончарным искусством, производством сувениров и прочим.

Гостей парка ждут конкурсы, игры, мастер-классы, квест и выступление творческих коллективов, которые покажут музыкальные, танцевальные и цирковые номера.

Чеченский «Вайнах»

Как рассказал председатель комитета по культуре Барнаула Валерий Паршков, специально приглашенных звезд в этом году на Дне города не будет. Вместо них на сценах города выступят местные коллективы.

- Меня часто спрашивают, кого мы пригласим из звезд. У нас нет задачи помогать звездам эстрады. Мы должны создать условия для реализации талантов барнаульцев. Поэтому 3 сентября выступят наши лучшие творческие коллективы. Это интереснее! - отметил Паршков.

Однако приглашенный гость на празднике все же будет. В Барнауле 3 сентября выступит ансамбль национального танца Чеченской Республики «Вайнах». Этот коллектив берет свое начало в 1939 году. Ансамбль гастролирует по всему миру с танцами народов Северного Кавказа и в том числе с легендарной лезгинкой.

Ансамбль «Вайнах» выступит на 292-летии краевой столицы по договоренности с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. Концерт коллектива состоится в ДК города Барнаула.

Кстати

В этом году в Барнауле впервые встретят День города с новым гербом без лошади, которая была на старой эмблеме. В новой символике оставили изображение сереброплавильной печи как исторического символа, также герб сохранил форму в виде французского щита. В качестве щитодержателей решили использовать коней, а также добавили ленту ордена Октябрьской революции. Изменения коснулись и флага Барнаула, который повторяет фигуры из герба города, выполненные голубым, зеленым, красным и белым цветом. На улицах краевой столицы к празднику уже развесили обновленную символику.

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