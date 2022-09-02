Сейчас Барнаул находится под влиянием антициклона Фото: Олег УКЛАДОВ

3 сентября в Барнауле отметят День города. О том, какая погода ждет жителей и гостей краевой столицы, рассказали синоптики алтайского Гидрометцентра.

Сейчас Барнаул находится под влиянием антициклона, поэтому в городе установилась жаркая погода. В ночь на 3 сентября в краевой столице будет свежо: +7…+9 градусов. Преимущественно без осадков. Ожидается северный ветер с переходом на южный, 4-9 м/с.

В День города, 3 сентября, в Барнауле будет еще теплее: воздух прогреется до +24…+26 градусов. Преимущественно без осадков. Подует южный ветер, 4-9 м/с.

Ранее мы писали, что основными темами празднования станут 85-летие образования Алтайского края, присвоение Барнаулу почетного звания «Город трудовой доблести» и Год культурного наследия народов России. Все это отразили в поздравительных плакатах и баннерах. Особое внимание уделили оформлению въездов в Барнаул, основных улиц, главных праздничных площадок, парков, мест отдыха и прогулок.

Добавим, что программа на День города-2022 в Барнауле будет насыщенной. Например, в День 292-летия краевой столицы на улице Мало-Тобольской пройдет гастрономический фестиваль «Барнаул. Путешествие со вкусом!». Гости и жители города смогут попробовать осетинские пироги, чаи, сыры, сырные вафли и многое другое. Для взрослых будет организовано выступление музыкальных групп, квесты и квизы, мастер-классы и другое.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

День города в Барнауле 2022: куда сходить и что посмотреть

«Комсомолка» публикует самые яркие события празднования Дня города в Барнауле 2022 (подробнее)